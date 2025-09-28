ویتنام روز یکشنبه فرودگاه‌ها را تعطیل و هزاران نفر را در پی نزدیک شدن طوفان بوآلوی تخلیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ویتنام روز یکشنبه فرودگاه‌ها را تعطیل و هزاران نفر را تخلیه کرد، زیرا طوفان بوآلوی چند روز پس از آنکه باعث مرگ حداقل ۱۰ نفر و جاری شدن سیل گسترده در فیلیپین شد، به سمت این کشور در حرکت است.

طبق اعلام آژانس ملی پیش‌بینی آب و هوای ویتنام، انتظار می‌رود این طوفان که سرعت باد آن تا ساعت ۲:۰۰ به وقت گرینویچ به ۱۳۳ کیلومتر در ساعت (۸۳ مایل در ساعت) می‌رسید، اواخر روز یکشنبه، زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی به مرکز ویتنام برسد زیرا سرعت بالایی دارد.

این آژانس افزود: «این طوفانی با سرعت حرکت سریع - تقریباً دو برابر سرعت متوسط ​​- با شدت زیاد و منطقه تأثیر وسیع است. این طوفان قادر است همزمان چندین فاجعه طبیعی از جمله باد‌های شدید، بارندگی شدید، سیل، سیلاب ناگهانی، رانش زمین و طغیان ساحلی را ایجاد کند.»

دولت ویتنام اعلام کرد که مقامات استان مرکزی‌ هاتین شروع به تخلیه بیش از ۱۵۰۰۰ نفر کرده‌اند و هزاران سرباز نیز در حالت آماده‌باش هستند.

سازمان هواپیمایی کشوری ویتنام اعلام کرد که عملیات در چهار فرودگاه ساحلی از جمله فرودگاه بین‌المللی دانانگ را از روز یکشنبه به حالت تعلیق درآورد و زمان حرکت چندین پرواز را تنظیم کرد.

دولت ویتنام اعلام کرد که باران شدید در حال حاضر باعث سیل در هوئه و کوانگ تری شده است.

ویتنام با داشتن خط ساحلی طولانی رو به دریای چین جنوبی، مستعد طوفان‌هایی است که اغلب کشنده هستند. سال گذشته، طوفان یاگی حدود ۳۰۰ نفر را کشت و ۳.۳ میلیارد دلار خسارت به اموال وارد کرد.

منبع: رویترز

طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
۱۴ کشته و ۳۳ مفقود در پی طوفان راگاسا در تایوان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
ویتنام به خون یک میلیون کشته شده اش خیانت کرد و تسلیم آمریکا شد
۰
۰
