نمایندگان هرمزگان در هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت امروز (۶ مهر) تیم پالایش نفت بندرعباس درسالن فجر بندرعباس با تیم جواد الائمه شهرکرد دیدار می‌کند.

اما دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان از ساعت ۱۶ فردا (۷ مهر) مهمان تیم پالایش نفت اصفهان است.

تیم‌های پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۴ امتیاز در رده چهارم و تیم فولادهرمزگان باکسب ۱۳ امتیاز هشتم جدول رده بندی قرار دارند. 

لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.

