پل گرند کنیون هواجیانگ با ارتفاع ۶۲۵ متر (۲۰۵۱ فوت) تقریباً ۹ برابر بلندتر از پل گلدن گیت سانفرانسیسکو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش رسانه‌ها، بلندترین پل جهان روز یکشنبه پس از سه سال ساخت و ساز در استان گوئیژو در جنوب غربی چین افتتاح شد و زمان سفر در یک دره عمیق را از دو ساعت به تنها دو دقیقه کاهش داد.

خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که پل گرند کنیون هواجیانگ ۶۲۵ متر (۲۰۵۱ فوت) بالاتر از رودخانه بیپان قرار دارد که تقریباً نه برابر بلندتر از پل گلدن گیت سانفرانسیسکو است.

به گفته مقامات گوئیژو، این پل با دهانه اصلی ۱۴۲۰ متر، اکنون طولانی‌ترین پل معلق خرپایی فولادی در زمین‌های کوهستانی است. این سازه ۲۸۹۰ متری بر فراز دره بزرگ هوآجیانگ، ملقب به "شکاف زمین" قرار دارد و جدیدترین پل اضافه شده به شبکه زیرساختی چین است.

بلندترین پل قبلی که از رودخانه بیپان عبور می‌کرد، کمی بیش از ۱۰۰ کیلومتر دورتر قرار دارد و در سال ۲۰۱۶ با ارتفاع عمودی ۵۶۵.۴ متر افتتاح شد.

گوئیژو، یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته چین، بیش از ۳۰۰۰۰ پل ساخته است که سه پل از بلندترین پل‌های جهان در میان آن هستند. تقریباً نیمی از ۱۰۰ پل بلند جهان در این استان واقع شده‌اند.

منبع: آناتولی