باشگاه خبرنگاران جوان - فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبهها» با رویکرد استعدادیابی و نمایش توانمندیهای کودکان و نوجوانان، از شبکه سه سیما پخش میشود.
این مجموعه در قالب ۱۰۰ قسمت ۳۰ دقیقهای به تهیهکنندگی مصطفی صادقمحمدی و با محوریت ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای کودکان و خانوادهها تولید شده است.
در این فصل، اجرای برنامه بر عهده محمد اقدمنژاد قرار دارد. پیش از این، مجریانی، چون مهران غفوریان، نادر سلیمانی و حامد سلطانی اجرای فصلهای گذشته را بر عهده داشتهاند.
تهیهکننده برنامه درباره تغییرات فصل جدید اظهار داشت: در سری ششم، طراحی صحنه با استفاده از عناصر بصری متنوع، رنگ و نور بیشتر و المانهای کودکانه صورت گرفته است تا فضایی جذابتر و متناسبتر با مخاطبان خردسال ایجاد شود. همچنین بازیها و آزمونها بهگونهای تخصصیتر طراحی شدهاند تا استعدادهای کودکان در زمینههای گوناگون به شکل دقیقتری نمایان شود.
صادقمحمدی گفت: از جمله بخشهای پیشبینیشده در این فصل میتوان به بازیهای نمایشی و کلامی، مسابقات حرکتی، بازیهای آبی، استخر، و مسابقه تزئین کیک اشاره کرد. علاوه بر این، فضایی مشابه آشپزخانه در دکور برنامه گنجانده شده است که هدف آن فراهم کردن بستری برای بروز آزادانه خلاقیتهای کودکان است.
وی خاطرنشان کرد: ویژگی مشترک همه این بخشها عدم وجود معیار «برنده و بازنده» است؛ چرا که برنامه بیش از هر چیز بر نمایش استعداد و ایجاد تجربهای شاد برای کودکان و والدین آنان تمرکز دارد.
تهیه کننده این برنامه افزود: «اعجوبهها» در پنج فصل گذشته با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو بوده و توانسته است جایگاه ویژهای در میان برنامههای کودک و نوجوان سیما به دست آورد. نظرسنجیها و بازخوردهای مخاطبان نشان میدهد که طراحی خلاقانه، فضای شاد و توجه به بروز استعدادهای کودکان، از جمله مهمترین دلایل رضایت خانوادهها از این برنامه بوده است.
صادقمحمدی گفت: بسیاری از والدین نیز «اعجوبهها» را فرصتی ارزشمند برای رشد اعتمادبهنفس فرزندان خود دانسته و بر نقش مثبت آن در ایجاد لحظات سرگرمکننده و آموزنده در کنار خانواده تأکید کردهاند.
وی افزود: تولید برنامههای تلویزیونی ویژه کودکان به دلیل ویژگیهای خاص این گروه سنی، از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است. طراحی محتوای متناسب با روحیات و نیازهای کودکان، ایجاد فضایی شاد و در عین حال آموزنده، توجه به امنیت روانی و جسمی خردسالان در صحنه و هماهنگی با والدین از جمله چالشهای اصلی این حوزه به شمار میرود. همچنین مدیریت انرژی و توجه کودکان در حین ضبط، نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از عوامل حرفهای است.
با وجود این دشواریها، تولید برنامههای کودک از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که رسانه ملی از طریق این آثار میتواند نقش مؤثری در پرورش خلاقیت، تقویت اعتمادبهنفس و ارتقای مهارتهای اجتماعی کودکان ایفا کند.
برنامههایی مانند «اعجوبهها» علاوه بر سرگرمی، فرصتی برای شناسایی استعدادهای نسل آینده و ایجاد لحظاتی ارزشمند برای خانوادهها فراهم میکنند و از همین رو جایگاه آنها در جدول پخش تلویزیون بسیار حائز اهمیت است.
از جمله عوامل تولید این برنامه میتوان به معین دسترنج (سردبیر)، بهرام عظیمی (کارگردان هنری) و جلال توکلی (مدیر تولید) اشاره کرد.
فصل ششم «اعجوبهها» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه سه سیما پخش میشود.