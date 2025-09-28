باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مسعود امامی یگانه امروز در نشست با دانشجویان، در نمایشگاه دفاع مقدس گفت: کشاورزی و گردشگری دو محور اصلی توسعه در اردبیل هستند و در کنار آن، صنعت نیز در مسیر رشد قرار دارد.

او بر توسعه متوازن استان و لزوم توجه هم‌زمان به این حوزه‌ها تأکید کرد.

استاندار اردبیل در خصوص راه‌اندازی دانشگاه صنعتی، این پروژه را یک نیاز قطعی برای استان دانست و افزود: هماهنگی‌هایی با بخش خصوصی انجام شده، اما صدور مجوز نهایی بر عهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

امامی یگانه در ادامه با اشاره به نرخ بیکاری ۱۳/۱ درصدی استان گفت: تنها راهکار کاهش بیکاری، توسعه مهارت‌آموزی و تکمیل پروژه‌های اقتصادی است.

او از وجود ۴۳۵ طرح نیمه‌تمام اقتصادی در سطح استان خبر داد که با بهره‌برداری از آنها، ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.