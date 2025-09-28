استاندار اردبیل بر تکمیل ۴۳۵ طرح نیمه‌تمام اقتصادی در سطح استان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مسعود امامی یگانه امروز در نشست با دانشجویان، در نمایشگاه دفاع مقدس گفت: کشاورزی و گردشگری دو محور اصلی توسعه در اردبیل هستند و در کنار آن، صنعت نیز در مسیر رشد قرار دارد. 

او بر توسعه متوازن استان و لزوم توجه هم‌زمان به این حوزه‌ها تأکید کرد.

استاندار اردبیل در خصوص راه‌اندازی دانشگاه صنعتی، این پروژه را یک نیاز قطعی برای استان دانست و افزود: هماهنگی‌هایی با بخش خصوصی انجام شده، اما صدور مجوز نهایی بر عهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

امامی یگانه در ادامه با اشاره به نرخ بیکاری ۱۳/۱ درصدی استان گفت: تنها راهکار کاهش بیکاری، توسعه مهارت‌آموزی و تکمیل پروژه‌های اقتصادی است. 

او از وجود ۴۳۵ طرح نیمه‌تمام اقتصادی در سطح استان خبر داد که با بهره‌برداری از آنها، ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

 

برچسب ها: کاهش بیکاری ، راه اندازی دانشگاه صنعتی ، توسعه مهارت آموزی ، پروژه های اقتصادی
خبرهای مرتبط
۳۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی در اردبیل به بهره برداری می رسد
۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان نیر بهره‌برداری شد
حمایت دولت از طرح‌های عمرانی و اقتصادی در استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تکمیل ۴۳۵ طرح اقتصادی نیمه تمام در استان اردبیل
۷ کیلومتر از سه‌راهی سربند - مشگین‌شهر بازگشایی شد
آمار حیوان گزیدگی در استان بالاست
محدودیت تردد در تونل حیران جاده اردبیل ـ آستارا اعمال شد