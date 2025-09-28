باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هزار بار تپیدن دوباره، هزار بار امید + فیلم

تپش امید در تنها مرکز قلب تأمین اجتماعی استان اصفهان به هزار بیمار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته مسئول بخش قلب بیمارستان شریعتی اصفهان در سه سال گذشته حدود هزار جراحی قلب در این بیمارستان انجام شده که نتایجشان خوب بوده است.

 

