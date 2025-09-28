رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد وضعیت معاینه فنی وسایل نقلیه در نیمه اول سال ۱۴۰۴ توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۶۹ هزار خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر توسط پلیس راهور تهران بزرگ جریمه شدند؛ آماری نگران‌کننده که زنگ هشدار را برای ایمنی و سلامت هوای شهر به صدا درآورده است.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در این خصوص گفت:در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۶۹٬۰۰۰ خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر، مشمول جریمه شدند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر رانندگان به الزامات قانونی و ایمنی وسایل نقلیه است.

سردار موسوی پور با اشاره به اینکه معاینه فنی خودرو‌ها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه، ایمنی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی است گفت:خودرو‌هایی که بدون معاینه فنی در سطح شهر تردد می‌کنند، نه‌تنها خطرات جدی برای خود و دیگر رانندگان ایجاد می‌کنند، بلکه سهم قابل توجهی در آلودگی هوای تهران دارند.

سردار موسوی پور در مورد زمان بندی معاینه فنی خودرو‌ها افزود: خودرو‌های سواری شخصی: پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید، باید سالانه معاینه فنی دریافت کنند. خودرو‌های عمومی (تاکسی، اتوبوس، وانت و…): از سال اول تولید، موظف به دریافت معاینه فنی به‌صورت شش‌ماهه هستند.

وی همچنین درباره‌ی مراحل معاینه فنی و نقص‌های رایج آن گفت:در مراکز معاینه فنی، خودرو‌ها از نظر فنی و زیست‌محیطی بررسی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین مواردی که در این آزمون‌ها بررسی می‌شوند عبارتند از:

 سیستم ترمز: بررسی عملکرد ترمز‌های جلو و عقب، تعادل ترمز‌ها و میزان اصطکاک.

 سیستم تعلیق و فرمان: کنترل سلامت کمک‌فنرها، فرمان‌پذیری و عدم وجود لقی یا صدا‌های غیرعادی.

لاستیک‌ها: بررسی سلامت، ساییدگی، عمق آج و یکسان بودن سایز لاستیک‌ها.

چراغ‌ها و علائم هشدار: بررسی عملکرد چراغ‌های جلو، عقب، ترمز، راهنما و چراغ‌های مه‌شکن.

آلودگی هوا: اندازه‌گیری میزان آلایندگی گاز‌های خروجی اگزوز و دودزا بودن خودرو.

نشت روغن و سوخت: بررسی نشتی از موتور، گیربکس، سیستم سوخت‌رسانی و هیدرولیک.

بدنه و شاسی: کنترل سلامت بدنه، نبود خوردگی شدید یا شکستگی در شاسی.

در صورت وجود نقص در هر یک از این موارد، خودرو مردود شده و مالک موظف است نسبت به رفع ایرادات و مراجعه مجدد اقدام کند.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: «معاینه فنی یک الزام قانونی و اخلاقی است. پلیس با استفاده از دوربین‌های هوشمند و گشت‌های میدانی، به‌صورت مستمر خودرو‌های فاقد معاینه فنی را شناسایی و جریمه می‌کند.»

وی افزود: «در کنار برخورد قانونی، ما به دنبال فرهنگ‌سازی هستیم. رانندگان باید بدانند که معاینه فنی فقط یک برگه نیست؛ بلکه تضمینی برای سلامت خودرو و ایمنی سفر است.»

سردار موسوی پور در پایان توصیه کرد: «از همه رانندگان عزیز تقاضا داریم پیش از پایان اعتبار معاینه فنی خودرو، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. مراجعه به مراکز معاینه فنی نه‌تنها زمان‌بر نیست، بلکه می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند. ایمنی، مسئولیت همه ماست.»

برچسب ها: معاینه فنی خودرو ، جریمه خودرو ، توقیف خودرو ، پلیس راهور
