باشگاه خبرنگاران جوان - موسسه تحقیقات آب اعلام کرد، برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در نوار شمالی و حاشیه دریای خزر مورد انتظار است. در این مناطق مقادیر تجمعی بارش ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس تقسیمات حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۷.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۰۵.۴ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور در هفته جاری خواهد بود.

همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش صفر میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای صفر میلی‌متر کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه تالش، مرداب انزلی با مقدار میانگین بارش ۴۷.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۰۵.۴ میلی‌متر و حوضه رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز با متوسط بارش ۲۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۶۲ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

از میان استان‌های کشور، استان‌های مازندران، گیلان و گلستان با بارش تجمعی ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.