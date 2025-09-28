کنفرانس و مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته بین المللی پارالمپیک طی روز‌های دوم تا پنجم مهر ماه به میزبانی سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار شد. دستاورد این حضور برای کمیته ملی پارالمپیک ایران نقش آفرینی فعال در عرصه دیپلماسی ورزشی و تعاملات بین المللی بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران و مشاور ویژه رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، علاوه بر حضور در جلسات رسمی، نشست‌های جانبی متعددی با مسئولان ارشد ورزش پارالمپیک جهان برگزار کرد که دستاورد‌های آن می‌تواند مسیر توسعه روابط و همکاری‌های ایران در حوزه ورزش پارالمپیک را هموار کند.

از جمله دیدار‌های مهم، گفت‌وگوی کارگری با ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا بود. در این نشست طرفین درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه، از جمله مشارکت کمیته پارالمپیک آسیا در توسعه جنبش پارالمپیک میان ایرانیان مقیم امارات همزمان با برگزاری بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی، تبادل نظر کردند.

وی همچنین با طارق سوی دبیرکل پارالمپیک آسیا و خوزه کابو مسئول ارشد مشارکت اعضای IPC دیدار داشت. در این گفت‌وگوها، محوریت ایران به‌عنوان مرکز حمایت از کشور‌های منطقه و غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته بین‌المللی پارالمپیک پیشنهادات خود را در این زمینه به ایران ارائه کند.

ملاقات با مورات رئیس کمیته پارالمپیک ترکیه نیز از دیگر برنامه‌های مهم بود که در حاشیه مجمع عمومی IPC برگزار شد. در این دیدار، دو طرف بر تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری تأکید کردند. همچنین موضوع برگزاری اردو‌های مشترک میان تیم‌های والیبال نشسته ایران و ترکیه، بهره‌مندی از ظرفیت مربیان شنای ترکیه و سایر همکاری‌های مشترک میان استان‌های مرزی دو کشور مطرح شد.

پس از لغو تعلیق عضویت روسیه در IPC، دکتر کارگری دیداری با پاول روسکف رئیس کمیته پارالمپیک روسیه داشت. در این نشست مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای در راستای تقویت همکاری‌های ورزشی و علمی میان دو کشور تنظیم و پس از نهایی شدن به امضا برسد. تبادل تجربه در رشته‌های تخصصی دو کشور نیز از محور‌های این گفت‌و‌گو بود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین با یورگن شارپ رئیس سازمان جهانی پاراوالیبال دیدار کرد و درباره تیم ملی والیبال نشسته ایران و رویداد‌های پیش رو به گفت‌و‌گو پرداخت.

در نخستین روز کنفرانس، دکتر کارگری در پنل تخصصی توسعه ورزش پارالمپیک با حضور روسای کمیته‌های ملی پارالمپیک پرو و تونس و نمایندگان فدراسیون جهانی تکواندو و سازمان World Ability Sport شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.

 محوریت صحبت‌های دکتر کارگری در خصوص تاریخچه برگزاری روز ملی پارالمپیک در ایران، رویکرد کمیته ملی پارالمپیک در خصوص این روز، دستاورد‌های حاصله از برگزاری ادوار مختلف روز ملی و هفته پارالمپیک و نیز برنامه‌های در نظر گرفته شده برای برگزاری روز ملی و هفته پارالمپیک سال جاری، بود.

 همچنین وی در پایان پیشنهاد تعیین یک روز به نام "روز جهانی پارالمپیک" همانند "روز جهانی المپیک" را مطرح کرد.

 نقطه عطف حضور رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران در مجمع، سخنرانی تأثیرگذار وی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و درخواست لغو عضویت این رژیم در IPC بود که با استقبال گسترده نمایندگان کشور‌های مختلف روبه‌رو شد.

