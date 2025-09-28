باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهرام ملایی هزاروندی اظهار کرد: از بین ۳۶۴ شرکت‌کننده منتخب مرحله استانی مسابقات ملی مهارت، ۱۸نفر به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.

ملایی هزاروندی ادامه داد: مرحله کشوری این مسابقات از۲۴ تا۲۷ مهر ماه سال جاری به صورت متمرکزدر اصفهان برگزار خواهد شد و تا زمان شروع رقابت‌ها، نفرات برگزیده در دوره‌های تخصصی حضور خواهند داشت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان در ادامه به معرفی نفرات برتر اعزامی به مسابقات کشوری پرداخت و گفت: در رشته مدیریت سیستم‌های تحت شبکه، کوثر الهی و مهدی توکلی، در رشته جوشکاری محمد حسین البوعطیوی، در رشته تاسیسات الکتریکی محمد باقر بهزادی، در فناوری خودرو علی شبیباوی از اهواز، در تبرید و تهویه محمد مهدی آشناور، در فناوری طراحی گرافیک ونوشا اوژن و در رشته راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب و کار مهراد مهتر نژاد از دزفول به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

وی همچنین افزود: در رشته راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب و کار، محمد حسین رستمی، در سرویس و نگهداری هواپیما احمد غفاری‌زاده از اندیمشک، در خیاطی زنانه فاطمه جعفری‌نیا از اندیمشک، در رشته نقاشی خودرو محمد اسماعیل وندی از ایذه، در نانوایی (نان حجیم و نیمه‌حجیم) بنیامین شیرزادی از ایذه، در پیرایشگر مردانه محمد امین سرخه از شوش، در صافکاری خودرو معین اسحاقیه از بهبهان، در آشپزی زهرا رابحی از خرمشهر، در گل‌آرایی تارا شیخی از هندیجان و در سازه‌های چوبی آرشام مکوندی از هفتکل به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

ملایی هزاروندی همچنین بیان کرد: شناسایی نخبگان مهارتی، ارتقای توان مهارتی نیروی کار مطابق با سطح جهانی، شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش‌های مهارتی، تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای و ایجاد انگیزه در جوانان از اهداف این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

ملایی هزاروندی خاطرنشان کرد: برندگان این مسابقات نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی چین درسال ۲۰۲۶ میلادی خواهند بود