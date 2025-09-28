معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بر ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد جدید با اعضای زیر ۳۰ سال و تقویت عضویت در شبکه ایران‌یاران جوان به عنوان دو محور اصلی فعالیت‌های پیش‌رو تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست وبیناری علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با معاونان امور جوانان و کارشناسان مشارکت‌های اجتماعی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، امروز شنبه پنجم مهر ماه به میزبانی اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان بر گزار شد.

رحیمی در این نشست که خاطره کلیبری مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان نیز حضور داشت با تأکید بر نقش شبکه ایران‌یاران جوان در انسجام‌بخشی به فعالیت‌های جوانان، خواستار برگزاری جلسات مشترک میان دبیران شبکه و هیئت‌های ورزشی استان‌ها شد و از معاونان جوانان خواست تا با همراهی معاونان ورزشی، زمینه معرفی دبیران ایران‌یاران جوان در هر هیئت ورزشی را فراهم کنند.

وی همچنین از نهایی شدن تفاهم‌نامه همکاری با وزارت علوم خبر داد و دانشگاه‌ها را بستری مهم برای جذب و سازماندهی جوانان دانست.

رحیمی خواستار برگزاری جلسات مشترک با معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها شد و کانون‌های فرهنگی، نشریات دانشجویی و انجمن‌های علمی را به عنوان سه گروه هدف اصلی معرفی کرد و افزود: اطلاعات دبیران این گروه‌ها باید جمع‌آوری و در جلسات بعدی با حضور خود دانشجویان، زمینه عضویت در شبکه ایران‌یاران جوان و ثبت سمن‌ها فراهم شود.

معاون امور جوانان با اشاره به ضرورت جوان‌سازی بدنه سمن‌ها، از معاونان خواست تا برای افزایش ثبت سمن‌های جدید با محوریت جوانان زیر ۳۰ سال برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین بر اهمیت برنامه ۳۰ مهر ماه ویژه شبکه ایران‌یاران جوان تأکید کرد و خواستار انتخاب دقیق ۱۰۰ نفر از اعضای فعال هر استان‌ها برای حضور در این همایش شد.

معاون امور جوانان در پایان از ابلاغ آیین‌نامه جدید تأسیس و اداره خانه‌های جوان خبر داد و اعلام کرد که با مدل جدید، بخش خصوصی نیز می‌تواند در تأسیس خانه‌های جوان مشارکت کند. این خانه‌ها باید به عنوان پاتوق‌های واقعی جوانان با امکانات فرهنگی، ورزشی، مشاوره‌ای و اشتراکی طراحی شوند، نه صرفاً دفاتر اداری.

رحیمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی و انسجام، اقدامات ماندگاری در حوزه جوانان رقم بخورد.

معاونت جوانان ، جوانان کشور
جوان‌های ما فوق‌العاده هستند ...
میانگین سن ازدواج دختران و پسران کرمانشاهی بالاتر از میانگین کشور
دعوت وزیر ورزش برای پیوستن به شبکه ملی «ایران یاران جوان»
۶۶ نام، ۶۶ روایت ایستادگی؛ قصر میزبان نسلی که شکنجه‌های ساواک را تاب آورد
جوان‌سازی سمن‌ها؛ مأموریت ویژه معاونت جوانان
