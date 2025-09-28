باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مردم مولداوی روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی رأی دادند که میتواند منجر به انحراف کشور همسایه اوکراین از مسیر طرفداری از اروپا به سمت مسکو شود در حالی که دولت و اتحادیه اروپا روسیه را به "دخالت عمیق" در این انتخابات متهم میکنند.
مولداوی، کشوری که نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست، مدتهاست که بر سر روابط نزدیکتر با بروکسل یا حفظ روابط دوران شوروی با مسکو دچار اختلاف نظر است.
بیشتر نظرسنجیهای پیش از رأیگیری نشان میداد که حزب طرفدار اتحادیه اروپا، اقدام و همبستگی (PAS)، که از سال ۲۰۲۱ در قدرت است، پیشتاز است. اما تحلیلگران میگویند که این رقابت به هیچ وجه قطعی نیست.
به ادعای اتحادیه اروپا، انتخابات روز یکشنبه تحت تاثیر ترس از خرید رأی و ناآرامی و همچنین «یک کمپین بیسابقه اطلاعات نادرست» از سوی روسیه قرار دارد.
مسکو این اتهامات را رد کرده است، در حالی که اپوزیسیون عمدتاً طرفدار روسیه در مولداوی، حزب پاس را به برنامهریزی برای تقلب متهم کرده است.
مایا ساندو، رئیس حزب پاس، که طرفدار اتحادیه اروپاست، پس از رأی دادن نسبت به «دخالت گسترده روسیه» هشدار داد و گفت که مولداوی «در خطر» است.
او در بیرون یک حوزه رأیگیری در کیشیناو به خبرنگاران مدعی شد: «اگر مولداویاییها به اندازه کافی متحد نشوند و اگر دخالت روسیه به طور قابل توجهی بر انتخابات ما تأثیر بگذارد، مولداوی ممکن است هر آنچه را که به دست آورده است از دست بدهد و این میتواند خطر قابل توجهی برای سایر کشورها مانند اوکراین نیز باشد.»
حوزههای رأیگیری ساعت ۷ صبح (۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ) باز شدند. آنها ساعت ۹ شب بسته خواهند شد و نتایج اواخر روز یکشنبه انتظار میرود که اعلام شود.
رأیدهندگان در این کشور ۲.۴ میلیون نفری - یکی از فقیرترین کشورهای اروپا - از مشکلات اقتصادی و همچنین تردید خود در مورد تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا که پس از حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، ابراز ناامیدی کردهاند.
شکست حزب پاس میتواند موانعی را در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا ایجاد کند.
ایگور دودون، رئیس جمهور سابق سوسیالیستها و یکی از رهبران اپوزیسیون طرفدار روسیه، روز یکشنبه در تلگرام نوشت: «این روزی است که مردم نمیترسند، اما دیگران از مردم میترسند. ما کشوری را انتخاب میکنیم که ترس مردم در آن از بین برود. ما زندگی عادی برای شهروندان را انتخاب میکنیم.»
او اوایل این هفته در مصاحبهای به خبرگزاری فرانسه گفت که در مورد سیاست خارجی «به بحثها و مذاکرات با اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد، اما ما همچنین روابط با فدراسیون روسیه را از سر خواهیم گرفت.»
دولت مولداوی، کرملین را به صرف صدها میلیون دلار «پول کثیف» برای دخالت در این کارزار متهم کرده است.
در آستانه رأیگیری، دادستانها صدها مورد جستوجو در رابطه با آنچه دولت «فساد انتخاباتی» و «تلاش برای بیثباتسازی» مینامد، انجام دادهاند و دهها نفر نیز دستگیر شدهاند.
به گفته ایگور بوتان، رئیس اندیشکده آدپت مولداوی، دخالت خارجی و تهدید به ایجاد ناآرامی «مهمترین خطرات» هستند.
به گفته تحلیلگران، میزان مشارکت تعیینکننده خواهد بود - به ویژه در میان مهاجران بزرگ و قدرتمند که تمایل به رأی دادن به حزب پاس دارند و در منطقه جداییطلب ترانسنیستریا که به روسیه گرایش دارد.
حدود ۲۰ حزب سیاسی و کاندیدای مستقل برای ۱۰۱ کرسی پارلمان رقابت میکنند. بوتان گفت که پیشبینی نتیجه «بسیار دشوار است.» وی گفت: «مذاکرات پس از انتخابات برای تشکیل یک ائتلاف (برای حکومت) بسیار محتمل است و در اینجا نیز اوضاع نامشخص است.»
منبع: خبرگزاری فرانسه