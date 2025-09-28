باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جواد لاریجانی در نشست خبری همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» که در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار شد، گفت: این خیزش برای مقابله با ترور دانشمندان است، در طول تاریخ و در غرب مسیحی و در میان یهودیان تفتیش عقاید و ترور دانشمندان سابقه داشته است. اما امروز به خاطر محروم کردن ملتی از علم و دانش دانشمندان را ترور می‌کنند.

وی ادامه داد: دانشمندانی که ترور می‌شوند ریاضیدان و فیزیکدان هستند، تروریست‌ها با توسعه علم در کشور‌ها مشکل دارند. شاهد هستیم که علم در دنیای امروز تحولات بسیار سریعی دارد و سرعت تحولات علمی در حوزه‌های مختلف بسیار چشمگیر هست.

رئیس همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» خاطرنشان کرد: دانشمندانی که ذرات اتمی را می‌شکافند و همینطور اعماق کهکشان‌ها را تا تشکیل ستارگان بررسی می‌کنند، اینها دستاورد‌های بسیار عمیق بشر است که با سال‌ها جانفشانی توسط دانشمندان به دست آمده است، بنا به فرمایش خداوند عظمت آفرینش بسیار بیش از این است و دانشمندان دنیا افتخار می‌کنند در حوزه‌های فعالیت می‌کنند که تاثیرات بسیار عظیمی در زندگی انسان‌ها دارند، اگر این تاثیرات در راه درست به کار گرفته شود آثار بسیار وسیعی در زندگی انسان‌ها خواهد داشت.

لاریجانی با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی شهادت دانشمندان را با افتخار یک سیاست مشروع می‌دانند، افزود: بیش از ۱۵ نفر از دانشمندان ما را در حمله ناجوانمردانه در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رساندند. از میان دانشمندان دکتر فقهی راجع به پرتو درمانی فعالیت می‌کرد، سایر دانشمندان چهره‌های آکادمیک بودند که دانشگاه‌های بزرگ را اداره می‌کردند. مشروعیت دادن به ترور دانشمندان موضوع مهم امروز است. جهان غالباً معطوف به مسائل سیاسی پرهیجان است، اما اهمیت ترور دانشمندان بسیار بالاست و هدف از این کنفرانس این است که دانشمندان جهان از هر دین و در هر کشوری به این حادثه مهم توجه کنند.

وی با طرح این موضوع که باید ترور دانشمندان در همه جای دنیا محکوم شود، افزود: ترور دانشمندان یک خطر بسیار مهم برای بشریت است، امروز با سه مسئله مهم رو‌به‌رو هستیم که یکی از آنها مشروعیت ترور دانشمندان به بهانه‌های مختلف است.

رئیس همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» در بخشی از سخنانش گفت: بیش از ۱۵۰ رشته با پیشرفت در علوم هسته‌ای پیش می‌رود، هسته اتم مرکز ذخایر معرفت است، امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی به طور وقیح و آشکار به پدیده شوم ترور دانشمندان در سایر کشور‌ها را برای جلوگیری ملت‌ها از دسترسی به علوم و فنون مورد نیاز خودشان، مشروعیت دادند.

لاریجانی ادامه داد: غرب سخت در اشتباه است که می‌تواند با ترور دانشمندان کشور ایران را از دسترسی به علم محروم کند، پیامبر اسلام گفته‌اند که اگر علم در ستاره ثریا هم باشد مردانی از ایران به آن دسترسی پیدا خواهند کرد، نبی اکرم جوهر شکوهمند ملت ایران را از معارف غیبی تشخیص داده بودند.

وی تصریح کرد: موضوع ما راجع به دانشمندان جهان است و همه آنها باید در برابر این پدیده شوم و کریه که خسارت‌های بسیار برای بشر دارد، قیام کنند.

رئیس همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» گفت: دانش باید توسط دانشمندان بدون ارعاب پیش رود و بیم آن نباشد که ممکن است توسط رژیم صهیونیستی ترور شوند و این فضا باید از سر همه آموزشگاه‌های علمی برداشته شود. همینطور نباید علم در انحصار باشد و همواره دانشمندان در تعامل وسیع با هم بودند. میدان علم جهانی است.

لاریجانی در همین رابطه گفت: شاهد هستیم آمریکا و غرب سعی دارند حوزه‌هایی از علم را مونوپولی کنند و دیگران را از آن محروم کنند. ما نمی‌گوییم اسرار تکنولوژی یک شرکت را در اختیار دیگران قرار دهند، اما حوزه هوش مصنوعی یک حوزه علمی است، هوش مصنوعی رشته‌ای بسیار پربرکت و سراسر اکتشافات عمیق برای بهبود زندگی بشر و بالا بردن سطح فکری بشر است، اولین کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در کشور ما در سال ۱۳۷۵ در همین پژوهشگاه برگزار شد.

وی یادآور شد: رهبری راجع به هوش مصنوعی فرمودند گروهی از دانشمندان باید به لایه‌های زیرین هوش مصنوعی دست یابند.

رئیس همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» با بیان اینکه باید با مونوپولی علمی مبارزه کنیم، بیان کرد: ما باید با تروریسم دانشمندان فضای ارعاب مرتبط با آن مبارزه کنیم.

لاریجانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ملک که تاکنون با کدام یک از کشور‌ها و مجموعه‌های علمی هماهنگی انجام دادید، گفت: هدف ما دانشمندان جهان است و این آغاز کار است و آنها باید پرچمدار این حرکت جمعی شدند.

وی همچنین عنوان کرد: هر حرکتی که بتواند عمق این فاجعه دانشمند کُشی را نشان دهد مورد توجه این جنبش خواهد بود، در عراق بیش از هزار دانشمند را ترور کردند و در سوریه نیز بیش از ۱۰۰ دانشمند به شهادت رسیدند، هدف این است که جلوی این فجایع گرفته شود. باید نسبت به هر دانشمندی که در جهان کشته می‌شود اسناد ثبت شود تا بتوانیم در مجامع بین‌المللی اقدامات موثری را پیش بگیریم و قطعنامه‌های موثری را صادر کنند.

رئیس همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی» همچنین گفت: هدف ما آگاهی هست و می‌دانیم که تروریست‌ها به هیچیک از قطعنامه‌ها پایبند نیستند. این نهضت سرآغازی برای جلوگیری از ترور دانشمندان است.

منبع: مهر