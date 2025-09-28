رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت: رویداد یادواره‌های مدرسه‌ای با همکاری معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سردار مجتبی باستان، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در جمع خبرنگاران گفت: در هفته دفاع مقدس و هم‌زمان با کنگره ملی شهدای دانش‌آموز، رویداد ملی «یادواره‌های مدرسه‌ای» با همکاری معاونت پرورشی، اداره شاهد و امور ایثارگران و تشکل‌های دانش‌آموزی در حال برگزاری است. این برنامه تاکنون در ۲۶ استان اجرا شده و طی دو تا سه روز آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با بیان اینکه اهداف اصلی این رویداد تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس و تقویت روحیه مقاومت و ایثارگری در نسل جدید است، افزود: دانش‌آموزان دهه ۸۰ و ۹۰ می‌توانند سبک زندگی، سیره و روحیه مجاهدت شهدا را سرمشق قرار دهند.

باستان ادامه داد: مشارکت فعال دانش‌آموزان در این برنامه‌ها به آنان هویت و مسئولیت می‌بخشد و اعتماد به این نسل را افزایش می‌دهد. او همچنین از برگزاری برنامه‌های تکمیلی همچون «لاله‌های روشن»، اردوهای راهیان نور از ۲۰ مهرماه، اردوهای شمیم نور و بازدیدهای نیم‌روزه از باغ‌موزه‌های دفاع مقدس تا پایان سال خبر داد و تأکید کرد: این فعالیت‌ها دانش‌آموزان را با دستاوردهای ۴۶ ساله انقلاب اسلامی آشنا می‌کند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان دهه ۸۰ و ۹۰ «نسل طلایی ایران اسلامی» هستند، تصریح کرد: این نسل ویژگی‌های ارزشمندی چون تلاشگری، هوش، جمع‌گرایی، روحیه علمی، خیرخواهی و آشنایی با زبان علم و فناوری دارد. او از معلمان و مربیان خواست با سپردن مسئولیت و اعتماد بیشتر، زمینه شکوفایی استعدادهای این نسل را فراهم کنند.

تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
