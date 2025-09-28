مأموران یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات گیلان طی یک عملیات خودروی حامل ماهی خاویاری قاچاق را در چابکسر توقیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران فلاح، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان گیلان از توقیف خودروی حامل ماهی خاویاری قاچاق طی یک عملیات خبر داد. 

او گفت: مأموران این یگان در راستای کنترل صید و صیادی و حفاظت از ذخایر آبزیان استان و در پی کسب گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در امر خرید و فروش ماهیان خاویاری شهرستان‌های همجوار، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی این فرد طی عملیاتی مشترک با انتظامی این شهرستان در بازرسی از خودروی متهم تعداد ۶۴ کیلوگرم ماهی خاویاری قاچاق بدون هرگونه مدارک قانونی حمل کشف کردند.

سرهنگ فلاح با بیان اینکه متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این تعداد ماهی قاچاق را یک میلیارد ریال اعلام کردند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان گیلان

برچسب ها: ماهیان خاویاری ، شیلات گیلان
خبرهای مرتبط
کشف ادوات صید غیر مجاز در بندر انزلی
کشف و ضبط ماهی خاویاری قاچاق و ۳ قطعه کبک در رودسر
گیلان؛
تعزیر قاچاقچی ماهی خاویاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
نجات ۳۰۰ هموطن توسط منجیان غریق در گیلان
ضرورت توسعه زیر ساخت های گردشگری در گیلان/ ترافیک محورها جدی گرفته شود
معرفی اعضای ستاد انتخابات گیلان
برخورد مرگبار یک سمند با کارگر اداره راهداری گیلان
کشف ماهیان خاویاری قاچاق در چابکسر
افزایش ۵ درصدی تولید شلتوک برنج در گیلان