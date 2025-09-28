اسامی فیلم‌های مستند پذیرفته‌شده بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گاه‌شمار، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده مستند بخش ملی این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ آبه/ سارا طالبیان/ تهران

۲ـ آستاره/ فاطمه حیدری/ شهرکرد

۳ـ بچه سوم/ سُرنا امینی/ مشهد

۴ـ براوو/ مهدی حسنلو/ زنجان

۵ـ پس از جنگ/ بارقه عربی/ تهران

۶ـ چیازاد/ مهرداد افتخاری/ کرمانشاه

۷ـ خانه/ عقیل جماعتی/ بوشهر

۸ـ دخترک/ فرزاد رضایی/ نورآباد ممسنی

۹ـ درس انار/ سجاد پرهیزکاری/ تبریز(راه یافته از جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان تبریز ـ سهند)

۱۰ـ دریا مرا بس است/ امیرمحمد مریدی‌زاده و مرتضی نوابی/ بندرعباس

۱۱ـ دوتوک/ هادی ثابت شوکت آباد/ بیرجند

۱۲ـ روبارو/ امیر پذیرفته/ رفسنجان

۱۳ـ روضه‌ای برای دفاع/ زهرا میری/ قم

۱۴ـ رویای تامی/ دلاور دوستانیان/ تهران

۱۵ـ سرکوهی/ محمد ناصری‌راد/ شیراز

۱۶ـ شهر من، بی پرده/ احمد نورمحمدی/ ایلام

۱۷ـ صدای قدم‌های آب/ امیرهادی ملک اسماعیلی/ سمنان

۱۸ـ عکاسخانه/ مبین محمدی/ تهران

۱۹ـ مامان/ علی‌محمد صادقی/ تهران

۲۰ـ مزرع سبز فلک/ محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز

۲۱ـ مقام دولا/ بهجت داودی/  بیرجند

۲۲ـ مندو/ جابر بادیاد/ یاسوج

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه تهران ، مستند کوتاه
خبرهای مرتبط
معرفی اسامی فیلم‌های تجربی جشنواره فیلم کوتاه
تقدیر و تجلیل از ایرج راد در رونمایی از مستند «نقش‌های آقای راد»
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
فیلم ماندگار، نیاز به پژوهش میدانی و کتابخوانی دارد/ پژوهش میدانی و کتابخوانی نیاز تولید یک اثر ماندگار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«سلام دوکوهه» از شبکه افق روایت می‌شود
دانشگاه هنر عامل اتصال جشنواره هنر‌های تجسمی و بدنه دانشگاهی
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در تهران مسائل مالی بیشتری داشت
افزایش استقبال از سریال‌های دفاع مقدسی در شهرک سینمایی دفاع مقدس
احترام به نسل جوانان در لوگوی جدید جشنواره هنر‌های تجسمی
میزبانی ۱۹ استان از جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گردهمایی فیلم‌سازان ۱۱ کشور در قشم/ جشنواره «آوای صلح» آبان‌ ماه برگزار می‌شود
پای این وطن باید ماند
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
آخرین اخبار
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
پای این وطن باید ماند
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
میزبانی ۱۹ استان از جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گردهمایی فیلم‌سازان ۱۱ کشور در قشم/ جشنواره «آوای صلح» آبان‌ ماه برگزار می‌شود
احترام به نسل جوانان در لوگوی جدید جشنواره هنر‌های تجسمی
افزایش استقبال از سریال‌های دفاع مقدسی در شهرک سینمایی دفاع مقدس
دانشگاه هنر عامل اتصال جشنواره هنر‌های تجسمی و بدنه دانشگاهی
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در تهران مسائل مالی بیشتری داشت
«سلام دوکوهه» از شبکه افق روایت می‌شود
گردشگری پایدار؛ از سفر مسئولانه تا جلوگیری از آسیب به جوامع محلی
ماجرای هشدار امیرالمومنین (ع) به جملی‌ها + فیلم
گردشگری راهی به سوی صلح پایدار
ویژگی‌های منحصر به حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در درجه کرامات + فیلم
«مجنون» از ۱۶ مهرماه روی پرده سینما می‌رود
وزیر فرهنگ: بیش از ۲۹ میلیون ایرانی مصرف‌کننده بازی‌های ویدیویی هستند
«سکه صبح» روایت امید و تلاش و رونق اقتصادی
آیت‌الله خامنه‌ای: زبان فارسی باید در سازمان ملل طنین‌انداز شود
ششمین هفته «سینما افق» در شبکه افق