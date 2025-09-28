در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛تداوم مشکلات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، جاماندگان دریافت سود سهام عدالت با ثبتنام در سامانه سجام تا ظهر روز سهشنبه (۸ مهر ماه) سال جاری با ثبتنام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت، در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.
کجا مراجعه کنیم؟
تمام سهامداران سهام عدالت میتوانند با مراجعه به سامانه سجام «ویرایش شماره شبا» از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.
منبع: سازمان بورس