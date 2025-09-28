با آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی، بیش از ۱۰ هزار زوج دانشجو فرصت شرکت در برنامه‌های آموزشی و اعزام کاروانی را پیدا خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در نشست خبری آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی، این طرح را یکی از موفق‌ترین برنامه‌های فرهنگی–اجتماعی کشور دانست و گفت: ازدواج موجب استحکام بنیاد‌های فردی و اجتماعی است و تجربه نشان داده خانواده‌هایی که در این طرح تشکیل شده‌اند، از پایداری بالاتری برخوردارند. بررسی بیش از ۳۰۰ هزار کد ملی دانشجویان شرکت‌کننده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان جدایی در میان آن‌ها کمتر از ۶ درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان به دنبال آسیب‌زدن به شبکه جوانان از طریق اعتیاد، فقر و آسیب‌های اجتماعی هستند، افزود: ازدواج دانشجویی پاسخی به این تهدید‌ها و فرصتی برای تحکیم بنیان خانواده‌هاست.

به گفته رستمی، آغاز زندگی مشترک دانشجویان در جوار حرم امام رضا (ع) و آموزش‌های فرهنگی و روانشناسی در طول این دوره، از عوامل مهم در استحکام این ازدواج‌ها به شمار می‌رود.

او همچنین از ارتقای آموزش‌های پیش از ازدواج خبر داد و گفت: آموزش‌های دو ساعته محدود در وزارت بهداشت، امروز به هشت ساعت افزایش یافته و محتوای آن با همکاری نهاد نمایندگی رهبری تدوین می‌شود تا همه افراد در شرف ازدواج از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع مسکن و حمایت‌های مالی مطرح شد. رستمی تأکید کرد: نهاد امکان پرداخت مستقیم وام را ندارد، اما رایزنی‌هایی برای تسهیل این امر انجام می‌دهد. صندوق رفاه دانشجویان نیز بسته به مصوبات هیئت امنا و منابع موجود، تسهیلاتی از جمله وام ازدواج و جهیزیه ارائه می‌دهد.

وی همچنین به طرح «دردانه» ویژه دانشجویان دارای فرزند اشاره کرد و گفت: تأمین اعتبار این طرح هنوز نهایی نشده، اما امیدواریم با تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری، سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه همراهی کنند.

سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها نیز در این نشست از اعزام کاروان‌های دانشجویی از ۱۰ آبان خبر داد و گفت: ثبت‌نام دانشجویان از ۱۰ مهر آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. اعزام‌ها نیز تا پایان ماه شعبان ادامه خواهد داشت. در این دوره حدود ۱۰ هزار زوج دانشجو اعزام می‌شوند.

او افزود: سعی داریم کاروان‌ها با هویت دانشگاهی شکل گیرند و مراسم بدرقه و استقبال از طریق دانشگاه‌ها انجام شود. با این حال، امکان ثبت‌نام فردی نیز وجود دارد.

کرمی ازدواج دانشجویی را عامل مهمی در کاهش آمار طلاق دانست و تصریح کرد: آموزش‌ها و مشاوره‌های ارائه‌شده در دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، نقش مؤثری در پایداری این ازدواج‌ها داشته است.

به گفته مسئولان این نهاد، جشنواره امسال با هدف ترویج ازدواج آسان، به‌هنگام، آگاهانه و پایدار در جامعه دانشگاهی برگزار می‌شود.

برچسب ها: ازدواج دانشجویی ، اعزام دانشجویان ، ازدواج آسان
