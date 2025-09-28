شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به مشکلات خوابگاه دانشجویان شبانه دانشگاه صنعتی شهرستان شاهرود استان سمنان اشاره کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال تحصیلی جدید آغاز شد و دانشجویان و دانش آموزان روانه کلاس‌های درس خود شدند. اما بسیاری از دانشجویان خارج از شهر‌های خود در دانشگاه پذیرفته می‌شوند و نیاز به خوابگاه دارند.

اما دانشجویان گاهی اوقات با مشکلاتی نظیر کمبود ظرفیت مواجه می‌شوند که این موضوع در ابتدای سال تحصیلی جدید دردسر آفرین شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به مشکلات دانشجویان شبانه در دانشگاه صنعتی شهرستان شاهرود استان سمنان اشاره کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

در دانشگاه صنعتی شهرستان شاهرود استان سمنان متاسفانه تعداد بی شماری دانشجوی شبانه وجود دارد که با وجود اینکه سنوات مجاز دارند؛ اما فاقد خوابگاه هستند. در صورتی که دانشگاه کلی ظرفیت دانشجو می‌گیرد و دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال دانشجویان شبانه ندارد. درصورتیکه مسئولیتی هم در قبال دانشجوی سنوات غیرمجاز روزانه ندارد؛ اما به آنها جا و مکان می‌دهد و سه برابر آنها از دانشجویان شبانه پول غذا و خوابگاه دریافت می‌کند.

