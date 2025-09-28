باشگاه موهان باگان هند پس از رد درخواستش مبنی بر بازی با نماینده ایران در زمین بی طرف به دادگاه علی ورزش نامه نوشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هندیها همین امسال بود که در بازیهای کریکت مسابقه رو تحریم کردن و به دلیل حضور وبازیکن پاکستانی از مسابقه سر باز زدند.
این رفتار هندیها در ورزش سابقه بالایی داره و خیلی از قهرمانان کریکت هند شیکار داوان، سورش رینا، عرفان پاتان و یوسف پاتان پیشتر هم از بازی مقابل قهرمانان پاکستان خودداری کرده بودند.
هندیها یکبار جام جهانی این رشته را در نیمه نهایی پس از انصراف مقابل پاکستان از دست داده بودند. این در حالی است که هندیها تاکنون نسبت به رفتار صهیونیستها در کشتار مردم غزه واکنشی نشان ندادهاند.
این رفتار هندیها ریشه در مسائل و مشکلات داخلی این کشور دارد آنها در دورههای مختلف درگیر قدرتنمایی سیاسیون در ورزش بودهاند و اوج این اعتراضات در زمانی رخ داد که زمان رقابتهای المپیک تصویر وزیر ورزش هند و مسابقه مهمی که در جریان بود در دو قاب تصویر پخش شد و همگان این موضوع را سیاسی دانسته و حاصل درگیریهای داخلی میدانستند.
آدیل سوماری والا، رئیس فدراسیون دو و میدانی هند معتقده که ورزش و سیاست را نمیتوان از هم جدا کرد و باید با هم همزیستی داشته باشند.»
این تفکر در ورزش هند رخنه کرده است و احتمال میرود در صورتی که نمود بیشتری پیدا کند از سوی مجامع جهانی ورزش به دلیل دخالت دولت و سیاست در ورزش تا آستانه تعلیق هم پیش بروند.
سایت thebriefindia در این مورد نوشته است:
سیاست به ورزش هند گره خورده است ورزش و سیاست مدتهاست که در هند در هم تنیدهاند و این دو اغلب به روشهای پیچیده و بحثبرانگیزی با هم تلاقی میکنند. از ادعاهای فساد و سوءمدیریت گرفته تا استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای دیپلماسی و غرور ملی، تلاقی سیاست و ورزش در هند چشماندازی چندوجهی و پویا است.
فوتبال هند در تیمهای رده سوم و یا چهارم آسیا سال گذشته وقتی با نماینده ایران روبهرو شدند از حضور در کشورمان انصراف دادند و همین موضوع باعث شد آنها در دیدار با تراکتور ایران ۳ بر صفر بازنده شوند.
این موضوع درس عبرتی برای آنها نشد و نماینده هند تیم موهان باگان باید برای بازی در هفته دوم لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا در اصفهان به مصاف تیم سپاهان برود، اما آنها با ارسال نامهای خواستار بازی در زمین بی طرف شدند و این درخواست همانند سال گذشته از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا رد شد.
شنیده میشود هندیها که به دخالت سیاست در ورزش عادت دارند این رای را نپذیرفتهاند و به دادگاه عالی ورزش نیز مراجعه کردهاند.
فوتبال هند چه در زمین بی طرفچه در زمین خودشان یارای مقابله با فوتبال ما را ندارد و این بر کسی پوشیده نیست، اما تاثیر سیاست مداران هندی در ورزش دلیل این ادعاهای نسنجیده در مورد حضور در کشورمان است در حالی که ایران از امنترین کشورهای منطقه و با اطمینان میگوئیم از هند امنتر است و شاید تنها دلیل هندیها برای این ادعا همسایگی و ارتباط نزدیک ایران و پاکستان است که تاثیر سیاسی اش را بر ورزش هند هم گذاشته است.