در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۸۴۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شش مهرماه شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۸۴۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شیران، محتشم و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۵۱۱ واحدی در تراز ۷۹۴ هزار و ۵۹۶ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۷۵۴ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و فلزات اساسی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

افران، فیروزا و ارزش بیشترین ارزش معامله و نماد‌های کگل ۲، ومعادن ۲ و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.