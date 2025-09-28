در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۸۴۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شش مهرماه شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۸۴۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، شیران، محتشم و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و  ۵۱۱ واحدی در تراز ۷۹۴ هزار و ۵۹۶ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۷۵۴ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها  و فلزات اساسی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

افران، فیروزا و ارزش بیشترین ارزش معامله و نماد‌های کگل ۲، ومعادن ۲ و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

چرا بورس سبز شد؟
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
