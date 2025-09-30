رییس اداره امور عشایر قزوین گفت: عملیات اجرایی آبرسانی پایدار بزرگترین کانون عشایری شهرستان بویین زهرا به منظور حل مشکل تامین آب بهداشتی و پایدار آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ابیت رییس اداره امور عشایر قزوین گفت: منطقه قشلاقی زاغالار در حاشیه روستای رودک شهرستان بویین زهرا با وجود بیش از ۵۰ خانوار عشایری و ۱۳ هزار راس دام سبک از کانون‌های فعال و پر اهمیت عشایری در تولید گوشت قرمز منطقه است.

وی ادامه داد: با وجود فعالیت این تعداد از عشایر و دام، این منطقه فاقد منابع آبی پایدار بوده و اداره امور عشایر استان با نصب منابع آب ۲ هزار لیتری و ساخت آبشخور بتنی در نقاط مختلف نسبت به تامین آب از طریق آبرسانی سیار در سنوات اخیر اقدام کرده است.

ابیت بیان کرد: به منظور حل مشکل تامین آب بهداشتی و پایدار عشایر اداره امور عشایر اجرای طرح تامین آب پایدار را شامل اخذ مجوز و اجرای عملیات حفر و تجهیز چاه، ساخت و نصب منبع هوایی ۲۰ هزار لیتری و انتقال آب از محل چاه به منبع و محل شرب دام را در دستور کار خود قرار داد.

رییس اداره امور عشایر استان قزوین عنوان کرد: با اجرای این طرح ظرف یک ماه آینده، عشایر منطقه در زمان استقرار در ۶ ماه دوم سال از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شده و زمینه‌های لازم جهت توسعه فعالیت‌های عشایری و ارتقا سطح بهداشتی فراهم شود.

قزوین دارای ۲ هزار و ۳۰۰ خانوار عشایری است.

منبع: ایرنا