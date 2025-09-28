باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - بهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: وزیر ارتباطات در سفری دو روزه به استان، ضمن افتتاح ۶۱ طرح ارتباطی و بررسی وضعیت فاوا، بر توسعه فیبر نوری، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال تأکید کرد؛ این سفر با هدف ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان و بهبود کیفیت خدمات به مردم انجام شد.

او افزود: برنامه‌های فشرده وزیر ارتباطات شامل نشست صمیمی با مدیران ستادی و استانی وزارت، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه، دانشگاهیان، نخبگان و فعالان فاوا بود. همچنین، جلسات شورای اداری نیز با حضور وی برگزار شد که طی آن وضعیت کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مورد بررسی قرار گرفت.

بهی بیان کرد: در این سفر، ۶۱ طرح در قالب ۵ رسته مختلف به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل توسعه ارتباطات روستایی، ارتقای زیرساخت‌های استان، و بهره‌برداری از طرح‌های فیبر نوری برای تغذیه نیرو و دیتا در مناطق روستایی است؛ با افتتاح این طرح‌ها، در مجموع ۸ هزار و ۴۰۰ کاربر به شبکه‌های فیبر نوری متصل شدند؛ سرمایه‌گذاری کلی انجام شده برای این افتتاحیه ۴۹۲ میلیارد تومان بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه شرکت همراه اول، یک سایت نسل پنجم به بهره‌برداری رسید، پنج سایت جدید راه‌اندازی شد و ۱۲ سایت نیز از نظر فناوری ارتقاء یافته و ظرفیت آنها افزایش یافت؛ شرکت ایرانسل نیز با راه‌اندازی یک سایت جدید و ۱۲ سایت تلفن همراه، به توسعه پوشش خود در استان کمک کرد؛ هم اکنون، ۴ سایت نسل پنجم در شهر بیرجند فعال است که نشان از پیشرفت در این حوزه دارد.

او عنوان کرد: وزارت ارتباطات و اپراتور‌ها تعهداتی را برای توسعه فیبر نوری در استان بر عهده گرفته‌اند. شرکت شاتل در شهر بیرجند متعهد به توسعه فیبر نوری شده و تاکنون ۱۵ کیلومتر حفاری انجام داده است.

بهی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بخش زیادی از این طرح به بهره‌برداری برسد. همچنین، تعهد اتصال بیش از ۱۲۰ هزار خانوار به فیبر نوری تا سال آینده در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از طرح‌های مهم وزارت ارتباطات، ایران دیجیتال است که امکان دسترسی به آموزش‌های حوزه فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند. تاکنون ۹ هزار و ۲۷۶ نفر در سه ماه تابستان از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند و سه برگزیده نیز معرفی شده‌اند.

او گفت: در دیدار با دانشگاهیان، بحث آموزش‌های هوش مصنوعی و تبدیل استان به قطب هوش مصنوعی مورد تأکید قرار گرفت؛ همچنین، هوشمندسازی معادن استان نیز یکی از اولویت‌های مطرح شده بود. در این سفر، طرح ایجاد پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مطرح و مصوب شد که نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال و ظهور استعداد‌های بومی در این حوزه خواهد داشت.

بهی افزود: وضعیت پوشش ارتباطات در روستا‌های استان نیز مورد توجه قرار گرفت. ۷۱ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از رضایت ۱۰۰ درصدی برخوردارند، ۱۶ درصد پوشش نسبی دارند و ۱۳ درصد فاقد پوشش هستند. برای رفع این مشکل، احداث ۱۰۷ سایت جدید و ارتقای ۴۳ سایت برای ۱۱۰ روستا در برنامه وزارت قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به درخواست‌های مطرح شده از وزیر در خصوص پوشش تلفن همراه در جاده‌های اصلی استان، نقاط کور شناسایی و یک سایت در دستور اقدام قرار گرفت؛ همچنین، احداث ۶ یا ۷ سایت با اولویت بالا در جاده‌ها در دستور کار قرار دارد.

او ادامه داد: با فراهم شدن ۴۶۰ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت برای هم استانی‌ها، طرح‌های فیبر نوری نوید سرعت بسیار بالاتر و توسعه شتابان‌تر در نسل پنجم را می‌دهد؛ ارتقاء سایت‌های نسل چهارم نیز از دیگر برنامه‌های آتی است. بحث EC (خدمات الکترونیکی) نیز مورد توجه اپراتور‌ها قرار گرفت.

بهی عنوان کرد: در این سفر، به پایداری شبکه ارتباطی نیز اشاره شد و شبکه برق به عنوان مهمترین مسئله در پایداری ارتباطات مطرح شد. باتری‌هایی برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند، اما ظرفیت محدودی دارند؛ در نهایت، سامانه ۱۹۵ به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مردم در دسترس است.