محمد صادق خان، فرستاده ویژه نخست‌وزیر پاکستان در امور افغانستان، برای دیدار با مقامات ایرانی و بررسی تحولات منطقه‌ای وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد صادق خان، فرستاده ویژه نخست‌وزیر پاکستان در امور افغانستان، برای دیدار و رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران پیرامون آخرین تحولات منطقه به تهران سفر کرد. وی که ساعاتی قبل وارد تهران شده، قرار است با مقام‌های ارشد ایران دیدار کند.

بررسی آخرین تحولات منطقه با تمرکز بر افغانستان و راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه در دستور کار سفر فرستاده ویژه پاکستان به ایران قرار دارد. این سفر در ادامه تحرکات دیپلماتیک اخیر درباره افغانستان صورت می‌گیرد.

بیست و یکم شهریور امسال نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در امور افغانستان به مدت دو روز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گردهم آمدند. همچنین دو روز پیش و در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، نشست مشترک وزرای خارجه ایران، چین، پاکستان و روسیه با محوریت افغانستان در نیویورک برگزار شد.

