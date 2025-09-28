باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران، با اعلام اینکه هشتاد و ششمین حراج سکه طلا روز چهارشنبه ۹ مهرماه برگزار میشود، گفت: علاقمندان به طرح پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی نیز میتوانند هفته آینده اقدام به پیش خرید سکه با موعد تحویل ۳۰ دی ماه کنند.
وی درخصوص زمان واریز وجه برای حضور در حراج روز چهارشنبه این هفته توضیح داد: مطابق با آگهی حراج که بزودی منتشر خواهد شد، متقاضیان برای ثبتنام و شرکت در حراج شماره ۸۶ میتوانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، روز سهشنبه هشتم مهرماه است.
سخنگوی مرکز مبادله ایران افزود: حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در این حراج شرکت کنند.
«بالسینی» اظهار کرد: در حراج روز چهارشنبه ۹ مهرماه، سکههای ضرب ۱۳۸۶ بانک مرکزی عرضه خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری طرح پیشفروش سکه طلا با موعد تحویل ۳۰ دیماه در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که در فصل پاییز بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه از طریق طرحهای پیشفروش وارد بازار خواهد شد.