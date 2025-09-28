امارات اقدامات نظامی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری را رد کرد و خواستار اجرای راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لانا زکی نسیبه، نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری را رد کرد و خواستار راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح منطقه‌ای شد.

لانا نسیبه اوایل روز یکشنبه در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «هیچ چیز نمی‌تواند هدف قرار دادن ده‌ها هزار غیرنظامی، محاصره آنها، گرسنگی دادن به آنها و آواره کردن اجباری آنها را توجیه کند. هیچ چیز نمی‌تواند دنبال کردن جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه غیرقابل قبول از جمله تهدید به الحاق کرانه باختری را توجیه کند.»

این وزیر اماراتی گفت که اجرای راه‌حل دو کشوری برای مناقشه فلسطین و اسرائیل و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی «الزام اساسی برای دستیابی به یک راه‌حل دائمی، عادلانه و جامع برای این مسئله» است.

نسیبه از موج اخیر به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و از کشور‌های باقی‌مانده خواست تا گام‌های مشابهی را برای آینده‌ای بهتر در منطقه بردارند.

او گفت: «اولین و فوری‌ترین خواسته‌های ما آتش‌بس فوری و دائمی در غزه، پایان دادن به محاصره، آزادی اسرا (اسرائیلی) و بازداشت‌شدگان (فلسطینی) و تحویل فوری و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه در مقیاس وسیع است.»

