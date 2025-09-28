امارات اقدامات نظامی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری را رد کرد و خواستار اجرای راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - لانا زکی نسیبه، نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری را رد کرد و خواستار راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلح منطقه‌ای شد.

لانا نسیبه اوایل روز یکشنبه در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «هیچ چیز نمی‌تواند هدف قرار دادن ده‌ها هزار غیرنظامی، محاصره آنها، گرسنگی دادن به آنها و آواره کردن اجباری آنها را توجیه کند. هیچ چیز نمی‌تواند دنبال کردن جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه غیرقابل قبول از جمله تهدید به الحاق کرانه باختری را توجیه کند.»

این وزیر اماراتی گفت که اجرای راه‌حل دو کشوری برای مناقشه فلسطین و اسرائیل و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی «الزام اساسی برای دستیابی به یک راه‌حل دائمی، عادلانه و جامع برای این مسئله» است.

نسیبه از موج اخیر به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و از کشور‌های باقی‌مانده خواست تا گام‌های مشابهی را برای آینده‌ای بهتر در منطقه بردارند.

او گفت: «اولین و فوری‌ترین خواسته‌های ما آتش‌بس فوری و دائمی در غزه، پایان دادن به محاصره، آزادی اسرا (اسرائیلی) و بازداشت‌شدگان (فلسطینی) و تحویل فوری و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه در مقیاس وسیع است.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
پس از لغو ویزا،
رئیس جمهور کلمبیا، واشنگتن را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
سید مقاومت: مشعلی که هرگز خاموش نمی‌شود
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره لازم الاجرا نبودن اسنپ‌بک
آمار کشته‌های گردهمایی سیاسی برای ویجی در هند به ۳۶ تن رسید
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
صحنه‌ای از فروپاشی: سخنرانی جنایتکار جنگی برای صندلی‌های خالی
آخرین اخبار
پایان دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت + فیلم
فرستاده ویژه پاکستان برای گفت‌وگوهای منطقه‌ای درباره افغانستان وارد تهران شد
انتخابات پارلمانی حساس مولداوی در سایه تنش اروپا و روسیه
«مکانیسم ماشه»، غرب را به نقطه اول در مورد برنامه هسته‌ای ایران بازگرداند
مرتفع‌ترین پل جهان در جنوب غربی چین افتتاح شد
آمار کشته‌های گردهمایی سیاسی برای ویجی در هند به ۳۶ تن رسید
ویتنام در پی نزدیک شدن طوفان هزاران نفر را تخلیه و فرودگاه‌ها را تعطیل کرد
رئیس جمهور کلمبیا، واشنگتن را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد
نمایشگاه صنایع دستی هرات: جلوه‌ای از هنر و فرهنگ در هفته گردشگری
مسکو: اوکراین به نیروگاه زاپوروژیا حمله می‌کند تا تهدید فاجعه هسته‌ای ایجاد کند
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره لازم الاجرا نبودن اسنپ‌بک
ترامپ با رهبران کنگره درباره اقدامات علیه تعطیلی دولت گفت‌و‌گو خواهد کرد
ونزوئلا رزمایش نظامی در سواحل خود برگزار کرد
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
سفر هیئت بلندپایه آلمانی به کابل پس از ۴ سال
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
مالزی در نشست سازمان ملل خواستار تحریم اسرائیل شد
عربستان: زمان یافتن راه‌حلی عادلانه و پایدار برای آرمان فلسطین فرا رسیده است
۱۱ کشته و زخمی در تیراندازی کارولینای شمالی
تظاهرات در اراضی اشغالی پیش از دیدار نتانیاهو و ترامپ
بخشی از حریم هوایی لهستان بسته شد
دیدار سرپرست نمایندگی ایران در جلال‌آباد با استاندار ننگرهار
تأکید طالبان و حزب جماعت اسلامی پاکستان بر تقویت روابط دوجانبه در دیدار کابل
بازداشت دستکم ۸ مهاجر افغان در عملیات مرزی ترکیه
طالبان حضور گروه‌های مسلح در افغانستان را رد کرد
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
تازه‌کار‌هایی که سیاست خارجی لندن را به بن‌بست می‌برند
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل