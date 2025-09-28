باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش _ سردار مصطفی مثنوی، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه کارگاه هوش مصنوعی اظهار داشت: هوش مصنوعی هنوز بهطور کامل در ادبیات علمی و عمومی کشور شناخته نشده و همانند فضای مجازی نیازمند بازنگری و تبیین دقیق است.
وی افزود: امروز در ذهن جامعه نخبگانی و حتی عموم مردم، پرسشهایی درباره فرصت یا تهدید بودن هوش مصنوعی مطرح است، در حالی که اگر این فناوری درست به کار گرفته شود، فرصتی بزرگ خواهد بود.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گستره کارکردهای هوش مصنوعی ادامه داد: از خودروهای خودران تا تشخیصهای پزشکی، این فناوری نقشآفرین است و باید براساس نیازها و اولویتها مورد استفاده قرار گیرد.
مثنوی مهمترین عرصه کارکردی هوش مصنوعی را حوزه اقتصاد دانست و گفت: تجربه برگزاری نمایشگاهها و دورههای آموزشی در دو سه سال اخیر نشان میدهد که بهرهگیری از این فناوری در اقتصاد میتواند به ارتقای بهرهوری کمک شایانی کند.
سردار مثنوی گفت: در گذشته و حتی نیمقرن قبل، جامعه در تضاد میان توان انسانی و بهرهگیری از فناوری دچار نوعی پارادوکس ذهنی بود. امروز اما سرعت تحولات به اندازهای افزایش یافته که ممکن است تغییرات بنیادین نه در پنجاه سال، بلکه در کمتر از یک دهه رخ دهد.
وی با تأکید بر اینکه «هوش انسانی» اساس و خاستگاه «هوش مصنوعی» است، افزود: بهرهبرداری از این دو باید مکمل هم باشد، چرا که در غیر این صورت، هوش مصنوعی میتواند به تهدیدی جدی تبدیل شود.
به گفته وی، یکی از پرسشهای اصلی در حوزه سواد رسانهای، چگونگی تعیین جایگاه و اولویت میان هوش انسانی و هوش مصنوعی است.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: باید به ابعاد مختلف این موضوع توجه ویژه داشت و در کنار فناوریهای نو، نقش و جایگاه انسان نیز حفظ شود.
همچنین در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیوند میان هنر و فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، میتواند دستاوردهای شگفتانگیزی به همراه داشته باشد.
امین درخشان افزود: هوش مصنوعی در کنار انسان ایستاده تا زبان هنر را گستردهتر و توانمندتر کند و به آن قدرت بیشتری ببخشد.
وی با بیان اینکه همواره از محدودیتها نهراسیده و از تهدیدها فرصت ساختهایم، تأکید کرد: هرچه بیشتر در مسیر هوش مصنوعی پیش برویم، روشنتر میشود که این فناوری تنها یک علم یا فن نیست، بلکه به بخشی جداییناپذیر از زندگی ما تبدیل خواهد شد.