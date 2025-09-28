کارآفرین تعمیرگاه خودرو که خود فردی است که پیش از این تجربه زندان را پشت سر گذاشته و پس از آزادی از زندان و دریافت عفو رهبری، با دریافت وام‌های اشتغالزایی موفق به راه‌اندازی کسب‌وکار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- اولین برنامه دوازدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با عنوان "اقتصاد زندانیان پس از عفو و آزادی" با حضور بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه مختلف کشور برگزار شد. این تور نظارتی با بازدید از یک مجموعه تعمیرگاهی خودرو شروع شد. در این مجموعه، ۲۲ مددجو مشغول به کار بودند که از این میان، دو نفر از آنها مشمول عفو معیاری اخیر شده و همچنان به فعالیت خود در این مجموعه ادامه می‌دادند.

این مجموعه در یک فضای پیشرفته و مجهز به کارگاه‌های تعمیر خودرو و خدمات وابسته به آن فعالیت می‌کند. این مجتمع علاوه بر ارائه خدمات فنی به مشتریان، فرصت‌های شغلی برای مددجویان فراهم کرده و با هدف ارتقای خودکفایی و بازتوانی اجتماعی افراد آسیب‌دیده از زندان، قدم برداشته است.

کارآفرین این تعمیرگاه خود فردی است که پیش از این تجربه زندان را پشت سر گذاشته و پس از آزادی از زندان و دریافت عفو، با دریافت وام‌های اشتغالزایی موفق به راه‌اندازی این کسب‌وکار شده است. او به عنوان یک الگوی موفق، ثابت کرده که با اراده و تلاش، امکان تغییر مسیر زندگی و رسیدن به خودکفایی وجود دارد. این مجتمع تعمیرگاهی خودرو با هدف ارائه فرصت‌های شغلی به مددجویان و افراد آسیب‌دیده اجتماعی تأسیس شده است.

در حال حاضر، ۲۲ نفر نیروی مددجو که به طور مستمر در این مجموعه مشغول به کار هستند، با توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زمینه تعمیرات خودرو، به مهارت‌های عملی و تخصصی دست یافته‌اند و در حال انجام تعمیرات مختلف از جمله تعمیر موتور، برق خودرو، صافکاری و نقاشی و سایر خدمات وابسته به خودرو هستند.

بازدید از این مجتمع نشان می‌دهد که با ارائه فرصت‌های شغلی مناسب و فراهم کردن شرایط آموزشی و حمایتی برای مددجویان، می‌توان به نتایج قابل توجهی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت افراد به جامعه دست یافت. این مدل، نمونه‌ای از تلاش برای خودکفایی و بازتوانی افراد آسیب‌دیده از زندان است که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قوه قضاییه ، اشتغال زندانیان
خبرهای مرتبط
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
الزام مسئولان استان‌ها به اجرای آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات
اعطای وام قرض‌الحسنه به مددجویان زندان‌های گیلان
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
دادستان تهران اعلام کرد
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشیر: ۲۶ درصد از افزایش ترافیک مهر ماه مربوط به مراکز آموزشی است
تصویب پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
سمن‌ها می‌توانند گره‌های اجتماعی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر باز کنند
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
آخرین اخبار
تصویب پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
سمن‌ها می‌توانند گره‌های اجتماعی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر باز کنند
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
کشیر: ۲۶ درصد از افزایش ترافیک مهر ماه مربوط به مراکز آموزشی است
آتش‌سوزی در خیابان سعدی جنوبی؛ نجات ۷ نفر از ساختمان چهارطبقه
اولین قدم برای شکل‌گیری درست شخصیت فرزندان + فیلم
پنج استان کشور بدون زندانی تعزیراتی شدند
ایجاد ساز وکار برای صدور اسناد مالکیت غرف عرضه آهن در شاد آباد
الزام مسئولان استان‌ها به اجرای آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات
اعطای وام قرض‌الحسنه به مددجویان زندان‌های گیلان
اقدامات لازم در هنگام وقوع زلزله + فیلم
واکاوی دلیل دوری افراد از یکدیگر + فیلم
افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم مادر در کشور
از حبس تا کسب؛ روایت کارآفرینی مددجوی گیلانی پس از عفو
انتقام، بهانه‌ای برای سرقت اموال خواهر
۶۶ نام، ۶۶ روایت ایستادگی؛ قصر میزبان نسلی که شکنجه‌های ساواک را تاب آورد
جوان‌سازی سمن‌ها؛ مأموریت ویژه معاونت جوانان
بیش از ۴۶۹ هزار خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴ بدلیل معاینه فنی جریمه شدند
آغاز پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ در نیمه دوم مهر ماه سال جاری
نفس تازه تهران، با آغاز به کار اتوبوس‌های برقی در منطقه یک
دستگیری ۲۷۰ سارق و مالخر تهران/ کاهش ۵۳ درصدی سرقت در پایتخت
اوحدی: بیش از ۴۵ درصد اسرای زمان جنگ تحمیلی دانش آموز بودند
چمران: برگزارکنندگان نمایشگاه در سئول گویا اصرار دارند مردم را آزار دهند
ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در پاییز
راه‌اندازی صفحه گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار در سایت دادستانی کل
قویدل: شرط معافیت مالیاتی موجران تنظیم قرارداد اجاره بلندمدت است
ترافیک پایتخت تحت تاثیر تخلفات ساکن
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بازداشت رپر معروف به اتهام تعرض به دختر نوازنده