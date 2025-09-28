باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- اولین برنامه دوازدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با عنوان "اقتصاد زندانیان پس از عفو و آزادی" با حضور بیش از ۳۰ خبرنگار و عکاس از ۲۰ رسانه مختلف کشور برگزار شد. این تور نظارتی با بازدید از یک مجموعه تعمیرگاهی خودرو شروع شد. در این مجموعه، ۲۲ مددجو مشغول به کار بودند که از این میان، دو نفر از آنها مشمول عفو معیاری اخیر شده و همچنان به فعالیت خود در این مجموعه ادامه میدادند.
این مجموعه در یک فضای پیشرفته و مجهز به کارگاههای تعمیر خودرو و خدمات وابسته به آن فعالیت میکند. این مجتمع علاوه بر ارائه خدمات فنی به مشتریان، فرصتهای شغلی برای مددجویان فراهم کرده و با هدف ارتقای خودکفایی و بازتوانی اجتماعی افراد آسیبدیده از زندان، قدم برداشته است.
کارآفرین این تعمیرگاه خود فردی است که پیش از این تجربه زندان را پشت سر گذاشته و پس از آزادی از زندان و دریافت عفو، با دریافت وامهای اشتغالزایی موفق به راهاندازی این کسبوکار شده است. او به عنوان یک الگوی موفق، ثابت کرده که با اراده و تلاش، امکان تغییر مسیر زندگی و رسیدن به خودکفایی وجود دارد. این مجتمع تعمیرگاهی خودرو با هدف ارائه فرصتهای شغلی به مددجویان و افراد آسیبدیده اجتماعی تأسیس شده است.
در حال حاضر، ۲۲ نفر نیروی مددجو که به طور مستمر در این مجموعه مشغول به کار هستند، با توجه به آموزشهای فنی و حرفهای در زمینه تعمیرات خودرو، به مهارتهای عملی و تخصصی دست یافتهاند و در حال انجام تعمیرات مختلف از جمله تعمیر موتور، برق خودرو، صافکاری و نقاشی و سایر خدمات وابسته به خودرو هستند.
بازدید از این مجتمع نشان میدهد که با ارائه فرصتهای شغلی مناسب و فراهم کردن شرایط آموزشی و حمایتی برای مددجویان، میتوان به نتایج قابل توجهی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت افراد به جامعه دست یافت. این مدل، نمونهای از تلاش برای خودکفایی و بازتوانی افراد آسیبدیده از زندان است که میتواند الگویی برای سایر مناطق باشد.