باشگاه خبرنگاران جوان - موزه ملی ایران از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ همزمان با آغازجنگ ۱۲ روزه، تعطیل شد و بخشی از آثار تاریخی این موزه به مخزن منتقل شده است. پس از ابلاغیه اخیر معاونت میراث فرهنگی، این موزه از دوشنبه هفتم مهرماه به تدریج باز خواهد شد.
براساس اعلام این موزه، قرار است گزیدهای آثار موزه ملی ایران با عنوان «روایتگران ایران کهن» از ساعت ۱۱ دوشنبه هفتم مهرماه به نمایش گذاشته شود و به این ترتیب، موزه ملی ایران، پس از سه ماه تعطیلی فعالیت خود را از سرگیرد.
به گفته جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران، گشایش سالنهای اصلی موزه ملی ایران به صورت تدریجی انجام خواهد شد و زمان بازگشایی هر یک از موزههای وابسته به موزه ملی ایران در اطلاعیههای پسین اعلام خواهد شد.
موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن واقع شده است. ساعت فعالیت موزهها در نیمه دوم سال از شنبه تا چهارشنبه از ۹ تا ۱۷ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ۹ تا ۱۸ است.