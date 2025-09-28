کارگر اداره راهداری گیلان حین انجام وظیفه در محور چابکسر - کلاچای بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه گیلان از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت جان عوامل راهداری در محور چابکسر - کلاچای (قاسم‌آباد اولیا) به علت نداشتن توجه به جلوی راننده یک سواری سمند خبر داد.

 به گفته او، یک دستگاه خودروی سمند روز گذشته حین حرکت در این محور، ابتدا با کارگر اداره راهداری که در حال انجام وظیفه بود، برخورد و سپس به یک دستگاه تیبا اصابت کرد.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه متأسفانه کارگر ۶۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد، افزود: حال عمومی رانندگان و سرنشینان خودرو‌های این حادثه مساعد گزارش شده و آسیب جدی ندیده‌اند.

سرهنگ صفاری علت حادثه را عدم توجه به جلو سواری سمند اعلام و تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه توجه مستمر به مسیر، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشد.

برخورد مرگبار یک سمند با کارگر اداره راهداری گیلان

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: تصادف مرگیار ، پلیس راه گیلان
خبرهای مرتبط
برخورد مرگبار نیسان آبی با پرسنل اداره راه رضوانشهر
درگذشت سیمبان گیلانی بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی
جان باختن پاکبان ٢٠ ساله لنگرودی هنگام انجام وظیفه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
نجات ۳۰۰ هموطن توسط منجیان غریق در گیلان
ضرورت توسعه زیر ساخت های گردشگری در گیلان/ ترافیک محورها جدی گرفته شود
معرفی اعضای ستاد انتخابات گیلان
برخورد مرگبار یک سمند با کارگر اداره راهداری گیلان
کشف ماهیان خاویاری قاچاق در چابکسر
افزایش ۵ درصدی تولید شلتوک برنج در گیلان