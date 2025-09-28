کارگر اداره راهداری گیلان حین انجام وظیفه در محور چابکسر - کلاچای بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه گیلان از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت جان عوامل راهداری در محور چابکسر - کلاچای (قاسم‌آباد اولیا) به علت نداشتن توجه به جلوی راننده یک سواری سمند خبر داد.

به گفته او، یک دستگاه خودروی سمند روز گذشته حین حرکت در این محور، ابتدا با کارگر اداره راهداری که در حال انجام وظیفه بود، برخورد و سپس به یک دستگاه تیبا اصابت کرد.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه متأسفانه کارگر ۶۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد، افزود: حال عمومی رانندگان و سرنشینان خودرو‌های این حادثه مساعد گزارش شده و آسیب جدی ندیده‌اند.

سرهنگ صفاری علت حادثه را عدم توجه به جلو سواری سمند اعلام و تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه توجه مستمر به مسیر، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار داشته باشد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان