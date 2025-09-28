سری جدید پویانمایی «آقا معلم و بچه ها» ساخته مرکز صبا، همزمان با شروع فصل پاییز و بازگشایی مدارس هر روز ساعت ۱۵:۴۵ از شبکه تلویزیونی نهال پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سری ششم این مجموعه با محوریت روستا و محیط آموزشی در ۲۶ قسمت ۱۳ دقیقه ای تهیه و تولید شده است.

پویانمایی «آقا معلم و بچه ها» سعی دارد قصه ها و روایت های مشترکی که برای کودکان در طول زندگی رخ می دهد را به بهانه معرفی روستا برای کودکان بازگو کند و علاوه بر تعامل کودکان با یکدیگر به تعامل دانش آموزان با معلم به عنوان یک الگوی قابل رجوع نیز می پردازد.

در هر قسمت این مجموعه موضوعی انتخاب شده و با گفتمان دوطرفه معلم و شاگرد روایت می شود. قهرمان داستان این انیمیشن، معلمی است که محل رجوع تمام مشکلات بچه ها و فصل الخطاب روایت هاست.

مجموعه «آقا معلم و بچه ها» به سفارش مرکز پویانمایی صبا و به قلم هادی رحیمی به رشته تحریر درآمده و به تهیه کنندگی و کارگردانی داود حدیثی با تکنیک کات اوت برای گروه سنی کودک ساخته شده است.

