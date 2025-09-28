سخنگوی دولت چهاردهم با بیان اینکه رویکرد دولت واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی است، اظهار کرد: اگر دولتی‌ها از پاسخگویی به بخش خصوصی خودداری کرده‌اند من عذرخواهی می‌کنم و وظیفه ما پاسخگویی است و هیچ کس چنین حقی در دولت ندارد که از پاسخ دادن امتناع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت چهاردهم - در جریان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که امروز (یک‌شنبه - ۶ مهر ۱۴۰۴) برگزار شد، حضور یافت. او در این نشست درباره سوال اعضای اتاق ایران مبنی بر برنامه دولت برای رویارویی با فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) توضیح داد: دولت از زمان شروع فعالیت خود مسیر مذاکرات را در پیش گرفت و همانطور که در جریان اخبار هستید، ما در دور پنجم مذاکرات قرار بود روز یکشنبه در مسقط بسته پیشنهادی را هم ارائه کنیم که به احتمال زیاد نیز مورد تایید طرف مقابل قرار می‌گرفت.

سخنگوی دولت افزود: متاسفانه با بمبارانی که بامداد جمعه رخ داد و وارد دفاع مقدس ۱۲ روزه شدیم و این بسته ارائه نشد. ما همه تلاش خود را کردیم حتی اسنپ‌بک را برای ۶ ماه هم که شده به تعویق بیاندازیم تا با زمان بیشتری که داریم به موضوع رسیدگی شود. بسیاری مخالف بودند، اما دولت به شدت پیگیر تعویض اسنپ‌بک بود که رخ نداد.

وی با بیان اینکه اسنپ‌بک اتفاق بی‌تاثیری نیست، تصریح کرد: برخی‌ها می‌خواهند بگویند اسنپ‌بک چیزی نیست، اما در واقعیت باید قبول کنیم که قطعا تاثیرگذار است و اگر اینطور نبود دولت همه تلاش خود را نمی‌کرد که این موضوع به تعویق بیفتد. طبق گزارش‌هایی هم که رئیس جمهور پس از بازگشتشان ارائه کردند، گفتند که حتی تا نزدیک به تعویق انداختن اسنپ‌بک هم رسیدیم، اما نهایتا این اتفاق رخ نداد و گویا نمی‌خواستند که این تعویق عملی شود.

سخنگوی دولت چهاردم ادامه داد: لذا با توجه به همه این موضوعات به شما عزیزان اعلام می‌کنم که دولت نه تنها تلاش خود را کرد، بلکه تمام تلاش خود را انجام داد تا این تحریم‌ها برنگردد؛ اما متاسفانه شرایط به نحوی که می‌خواستیم پیش نرفت. با این حال ما می‌دانیم که باید شرایط را مجدد بررسی کنیم و دولت هم می‌داند که نمی‌توان کشور را در شرایط جنگی، با شرایط زمان صلح اداره کرد و نیازمند بازنگری در شرایط و قوانین هستیم.

او با عذرخواهی از اعضای اتاق ایران گفت: برخی دوستان گفتند اعضای دولت در وزارتخانه‌ها، پاسخ نمی‌دهند. من شخصا همینجا از همه شما عذرخواهی می‌کنم، چون هیچ یک از اعضای دولت حق ندارند از پاسخگویی سرپیچی کنند و وظیفه ما در دولت پاسخگویی است.

مهاجرانی در پایان صحبت‌های خود نیز با بیان اینکه رویکرد دولت واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی است، گفت: منظور همین اتاق بازرگانی و تشکل‌ها هستند، قطعا ما در تلاش هستیم تا امور را هر چه بیشتر به بخش خصوصی واگذار کنیم و قطعا دولت به این موضوع نگاه ویژه دارد. شک نکنید که دولت این ظرفیت را قدر می‌داند و در این روند فعلی از مشاوره‌های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، سخنگوی دولت
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۶ مهر
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
سرلشکر موسوی: وحدت نیرو‌های مسلح ضامن امنیت ملی است
ایران اجرای اسنپبک را غیرقانونی می‌داند/ مذاکره، واژه‌ فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران است
تاکید ایران و اریتره بر اقدام جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی
دیدار وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل روز
قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶مهر منقضی خواهد شد
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور غیرنظامی در دستورکار مجلس
هیچ تعهدی در قبال قطعنامه‌های لغوشده متوجه ایران نیست
آخرین اخبار
لاریجانی در دیدار با شیخ قاسم: ایران آماده حمایت از لبنان و مقاومت است
قدرت معنا در برابر قدرت تهدید؛ نگاهی ارتباطاتی به فرمایشات مقام معظم رهبری
لاریجانی: ترور دانشمندان یک خطر بسیار مهم برای بشریت است
اصلاح مجدد طرح تشدید مجازات جاسوسی در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان
اعلام وصول گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در مجلس
اصلاح مجدد لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در مجلس
اسنپبک نمی‌تواند به اقتصاد ما ضربه بزند
با هر اقدام اشتباه دشمن به شدت برخورد خواهیم کرد
سرلشکر موسوی: وحدت نیرو‌های مسلح ضامن امنیت ملی است
برنامه‌های دولت برای مقابله با اثرات اقتصادی اسنپ‌بک به مرور اعلام خواهد شد + فیلم
بازدارندگی نامتقارن، راهبرد همیشگی جمهوری اسلامی ایران
هیچ تعهدی در قبال قطعنامه‌های لغوشده متوجه ایران نیست
ادعا‌های بی اساس در خصوص جزایر سه‌گانه، تغییری در واقعیت‌های تاریخی و حقوقی ایجاد نمی‌کند
ابلاغ قانون اصلاح روند بررسی بودجه سالیانه توسط قالیباف
ایران اجرای اسنپبک را غیرقانونی می‌داند/ مذاکره، واژه‌ فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران است
قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶مهر منقضی خواهد شد
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل روز
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور غیرنظامی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۶ مهر
تاکید ایران و اریتره بر اقدام جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی
دیدار وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
بخش قابل توجهی از تجارت ما با کشور‌های حوزه بریکس انجام می‌شود
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز جمهوری اسلامی ایران بود
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس