باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت چهاردهم - در جریان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که امروز (یکشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۴) برگزار شد، حضور یافت. او در این نشست درباره سوال اعضای اتاق ایران مبنی بر برنامه دولت برای رویارویی با فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک) توضیح داد: دولت از زمان شروع فعالیت خود مسیر مذاکرات را در پیش گرفت و همانطور که در جریان اخبار هستید، ما در دور پنجم مذاکرات قرار بود روز یکشنبه در مسقط بسته پیشنهادی را هم ارائه کنیم که به احتمال زیاد نیز مورد تایید طرف مقابل قرار میگرفت.
سخنگوی دولت افزود: متاسفانه با بمبارانی که بامداد جمعه رخ داد و وارد دفاع مقدس ۱۲ روزه شدیم و این بسته ارائه نشد. ما همه تلاش خود را کردیم حتی اسنپبک را برای ۶ ماه هم که شده به تعویق بیاندازیم تا با زمان بیشتری که داریم به موضوع رسیدگی شود. بسیاری مخالف بودند، اما دولت به شدت پیگیر تعویض اسنپبک بود که رخ نداد.
وی با بیان اینکه اسنپبک اتفاق بیتاثیری نیست، تصریح کرد: برخیها میخواهند بگویند اسنپبک چیزی نیست، اما در واقعیت باید قبول کنیم که قطعا تاثیرگذار است و اگر اینطور نبود دولت همه تلاش خود را نمیکرد که این موضوع به تعویق بیفتد. طبق گزارشهایی هم که رئیس جمهور پس از بازگشتشان ارائه کردند، گفتند که حتی تا نزدیک به تعویق انداختن اسنپبک هم رسیدیم، اما نهایتا این اتفاق رخ نداد و گویا نمیخواستند که این تعویق عملی شود.
سخنگوی دولت چهاردم ادامه داد: لذا با توجه به همه این موضوعات به شما عزیزان اعلام میکنم که دولت نه تنها تلاش خود را کرد، بلکه تمام تلاش خود را انجام داد تا این تحریمها برنگردد؛ اما متاسفانه شرایط به نحوی که میخواستیم پیش نرفت. با این حال ما میدانیم که باید شرایط را مجدد بررسی کنیم و دولت هم میداند که نمیتوان کشور را در شرایط جنگی، با شرایط زمان صلح اداره کرد و نیازمند بازنگری در شرایط و قوانین هستیم.
او با عذرخواهی از اعضای اتاق ایران گفت: برخی دوستان گفتند اعضای دولت در وزارتخانهها، پاسخ نمیدهند. من شخصا همینجا از همه شما عذرخواهی میکنم، چون هیچ یک از اعضای دولت حق ندارند از پاسخگویی سرپیچی کنند و وظیفه ما در دولت پاسخگویی است.
مهاجرانی در پایان صحبتهای خود نیز با بیان اینکه رویکرد دولت واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی است، گفت: منظور همین اتاق بازرگانی و تشکلها هستند، قطعا ما در تلاش هستیم تا امور را هر چه بیشتر به بخش خصوصی واگذار کنیم و قطعا دولت به این موضوع نگاه ویژه دارد. شک نکنید که دولت این ظرفیت را قدر میداند و در این روند فعلی از مشاورههای شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.