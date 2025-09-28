نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی سیاسی، گفت: در شرایط کنونی، همراهی همه جریان‌های سیاسی با دولت یک وظیفه ملی است؛ چرا که تقویت و همکاری با دولت، زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمت‌رسانی به آحاد مردم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید جلیلی در دیدار با جمعی از تشکل‌های مردمی استان فارس، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت، گفت: همکاری همه جریان‌های سیاسی با دولت، زمینه‌ساز ارتقای خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.

او با اشاره به ظرفیت‌های کشور، بهره‌برداری صحیح از آنها را ضروری دانست و افزود: برنامه هفتم توسعه بر مبارزه با فساد و تبیین مسائل کلان تمرکز دارد و نیازمند مشارکت همگانی است.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، نقش رسانه‌های محلی و ظرفیت‌های مردمی را در ترویج فرهنگ انقلاب و بهبود خدمات مؤثرتر از رسانه‌های جریان قدرت و ثروت دانست.

جلیلی در پایان تصریح کرد: سیاست‌های کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله فرهنگ، هنر و سیاست خارجی، مبتنی بر باور‌های عمیق و هدفمند است و مسیر پیشرفت را هموار می‌سازد.

