مشاور و دستیار رهبر انقلاب گفت: تصور دشمنان مردم این بود با شروع درگیری با ایران، مردم دلسرد خواهند شد و در خیابان‌ها علیه نظام تجمع می‌کنند، اما در کمال ناباوری دیدند حتی کسانی که منتقد یا مخالف نظام بودند در لحظه حساس، پشت سر جمهوری اسلامی ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مخبر در جمع گروهی از جانبازان جنگ تحمیلی عراق با ایران، گفت: فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت تنها سلاحی است که دشمن هیچ ابزار دفاعی برای مقابله با آن ندارد و در نهایت در برابر آن تسلیم می‌شود.

وی با اشاره به وقوع جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: شواهد نشان داد دشمن با همه امکانات پیشرفته و فرماندهی واحد استکباری خود، تنها توانست ۱۲ روز مقاومت کند و در نهایت ناچار شد از طریق واسطه‌ها برای برقراری آتش‌بس و مصالحه وارد عمل شود. قدرت واقعی جمهوری اسلامی نه صرفا در ابزار و تسلیحات، بلکه قطعا پدافند اصلی کشورمان در سرمایه انسانی و فرهنگی و روحیه ایثارگری آن نهفته است.

مخبر با بیان اینکه «خواب‌های آشفته دشمنان تعبیر نخواهند شد»، گفت: تصور دشمنان مردم ایران این بود که با شروع نخستین روز‌های درگیری، مردم ایران دلسرد خواهند شد و در خیابان‌ها علیه نظام تجمع می‌کنند؛ اما در کمال ناباوری مشاهده کردند حتی کسانی که منتقد یا مخالف نظام بودند، در لحظه حساس، پشت سر جمهوری اسلامی ایستادند. این همبستگی بی‌سابقه باعث شد محاسبات دشمنان بهم بریزد و آنان به‌طور کامل دچار یأس و ناامیدی شوند.

مشاور و دستیار رهبری انقلاب با بیان اینکه «فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت تنها سلاحی است که دشمن هیچ‌گاه توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت»، تصریح کرد: دشمن ممکن است در عرصه اقتصادی یا نظامی فشار‌هایی وارد کند، اما در برابر ایمان و اعتقاد راسخ ملت ایران، همواره شکست خورده است. جانبازان با ایستادگی و فداکاری خود، این فرهنگ را نه‌تنها در دوران دفاع مقدس بلکه در سال‌های پس از آن نیز حفظ و تقویت کرده‌اند.

شیرپور: اف-۱۴ اصفهان نقشه حمله ۵ فروند اف-۱۶ دشمن را ناکام گذاشت
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
قدرت معنا در برابر قدرت تهدید؛ نگاهی ارتباطاتی به فرمایشات مقام معظم رهبری
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۶ مهر
عراقچی: تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته بی‌اعتبار است
سرلشکر موسوی: وحدت نیرو‌های مسلح ضامن امنیت ملی است
ایران اجرای اسنپبک را غیرقانونی می‌داند/ مذاکره، واژه‌ فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران است
تاکید ایران و اریتره بر اقدام جامعه جهانی جهت مجازات سران رژیم صهیونیستی
دیدار وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه نیکاراگوئه
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل روز
قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶مهر منقضی خواهد شد
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور غیرنظامی در دستورکار مجلس
هیچ تعهدی در قبال قطعنامه‌های لغوشده متوجه ایران نیست
لاریجانی در دیدار با شیخ قاسم: ایران آماده حمایت از لبنان و مقاومت است
لاریجانی: ترور دانشمندان یک خطر بسیار مهم برای بشریت است
اصلاح مجدد طرح تشدید مجازات جاسوسی در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان
اعلام وصول گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در مجلس
اصلاح مجدد لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در مجلس
اسنپبک نمی‌تواند به اقتصاد ما ضربه بزند
با هر اقدام اشتباه دشمن به شدت برخورد خواهیم کرد
برنامه‌های دولت برای مقابله با اثرات اقتصادی اسنپ‌بک به مرور اعلام خواهد شد + فیلم
بازدارندگی نامتقارن، راهبرد همیشگی جمهوری اسلامی ایران
ادعا‌های بی اساس در خصوص جزایر سه‌گانه، تغییری در واقعیت‌های تاریخی و حقوقی ایجاد نمی‌کند
ابلاغ قانون اصلاح روند بررسی بودجه سالیانه توسط قالیباف
بخش قابل توجهی از تجارت ما با کشور‌های حوزه بریکس انجام می‌شود
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز جمهوری اسلامی ایران بود
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس