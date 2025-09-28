باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مخبر در جمع گروهی از جانبازان جنگ تحمیلی عراق با ایران، گفت: فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت تنها سلاحی است که دشمن هیچ ابزار دفاعی برای مقابله با آن ندارد و در نهایت در برابر آن تسلیم می‌شود.

وی با اشاره به وقوع جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: شواهد نشان داد دشمن با همه امکانات پیشرفته و فرماندهی واحد استکباری خود، تنها توانست ۱۲ روز مقاومت کند و در نهایت ناچار شد از طریق واسطه‌ها برای برقراری آتش‌بس و مصالحه وارد عمل شود. قدرت واقعی جمهوری اسلامی نه صرفا در ابزار و تسلیحات، بلکه قطعا پدافند اصلی کشورمان در سرمایه انسانی و فرهنگی و روحیه ایثارگری آن نهفته است.

مخبر با بیان اینکه «خواب‌های آشفته دشمنان تعبیر نخواهند شد»، گفت: تصور دشمنان مردم ایران این بود که با شروع نخستین روز‌های درگیری، مردم ایران دلسرد خواهند شد و در خیابان‌ها علیه نظام تجمع می‌کنند؛ اما در کمال ناباوری مشاهده کردند حتی کسانی که منتقد یا مخالف نظام بودند، در لحظه حساس، پشت سر جمهوری اسلامی ایستادند. این همبستگی بی‌سابقه باعث شد محاسبات دشمنان بهم بریزد و آنان به‌طور کامل دچار یأس و ناامیدی شوند.

مشاور و دستیار رهبری انقلاب با بیان اینکه «فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت تنها سلاحی است که دشمن هیچ‌گاه توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت»، تصریح کرد: دشمن ممکن است در عرصه اقتصادی یا نظامی فشار‌هایی وارد کند، اما در برابر ایمان و اعتقاد راسخ ملت ایران، همواره شکست خورده است. جانبازان با ایستادگی و فداکاری خود، این فرهنگ را نه‌تنها در دوران دفاع مقدس بلکه در سال‌های پس از آن نیز حفظ و تقویت کرده‌اند.