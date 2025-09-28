باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز با هدف حضور در آیین اختتامیه دومین کنگره سه‌هزار شهید، حضور در نشست بررسی شبیه سازی طرح رفع ناترازی انرژی، جلسه با فعالان اقتصادی و شرکت در شورای اداری و برنامه ریزی توسعه استان سمنان، وارد فرودگاه شهدای سمنان شد.

حجت السلام و المسلمین مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان، عباس گلرو، (نماینده مردم سمنان) احمد عجم، (نماینده مردم شاهرود و میامی)، علی اکبر علیزاده، (نماینده مردم دامغان)، یاسر عربی، (نماینده گرمسار و آرادان) و جمعی از مدیران استانی و مقامات لشکری و کشوری در بدو ورود، از ریاست مجلس استقبال کردند.

بررسی دغدغه‌های مردم، فعالان اقتصادی و مباحث مربوط به رفع ناترازی انرژی

رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به فرودگاه شهدای استان سمنان، اهداف این سفر را تشریح کرد و با اشاره به تقارن این سفر با هفته دفاع مقدس، گفت: حضور در آیین یادواره شهدا برایم توفیق بزرگی است، چراکه در دوران دفاع مقدس هم‌رزم رزمندگان و جهادگران این استان بوده‌ام و این سفر یادآور این است که ما راه شهدا و امام شهدا را زمین نگذاریم.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر، جلساتی در شورای اداری استان و نشست‌هایی در حوزه اقتصادی برگزار خواهد شد تا مسائل و دغدغه‌های مردم و فعالان اقتصادی، بررسی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مسائل مربوط به حوزه انرژی و بهینه‌سازی مصرف و همچنین تولید، خاطرنشان کرد: استان سمنان کمک می‌کند تا کارهای مطالعاتی و نحوه درست اجرا در این بخش با همکاری خوب مردم رقم بخورد البته در جریان جزییات این گزارش هستم اما امروز ما اینجا حرف مردم، دانشگاه ها و استاندار محترم و ائمه جمعه در این بخش را خواهیم شنید.

قالیباف همچنین یکی از موضوعات جدی استان را مسئله آب عنوان کرد و گفت: مشکل آب از چالش‌های عمومی کشور است، اما در برخی شهرستان‌های سمنان شدت بیشتری دارد. تلاش ما این است که با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های بودجه‌ای برای سال 1405، بخش عمده پروژه‌های زیربنایی و بالادستی حوزه آب در استان سامان یابد.

وی در پایان تأکید کرد که در نشست شورای اداری استان، جمع‌بندی دقیق‌تری از مسائل و راهکارها بررسی و ارائه خواهد شد.