باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، با اشاره به دشمنی مستمر قدرت‌های استکباری با انقلاب اسلامی، بیان کرد: دشمنی استکبار جهانی از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب آغاز شد و آنها از همه ابزار‌ها و دسیسه‌ها برای تضعیف نظام استفاده کردند.

وی افزود: در مهرماه ۱۳۵۹ استکبار جهانی صدام را تشویق کرد تا علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی کند. صدام معتقد بود ظرف سه روز نظام را سرنگون خواهد کرد، اما این محاسبات با اراده ملت ایران و لطف الهی اشتباه از آب درآمد.

سخنگوی ارشد ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: ارتش بعث عراق با حمایت ناتو، ورشو و قدرت‌های شرق و غرب، انواع تسلیحات و امکانات پیشرفته را در اختیار داشت، اما هجوم دشمن در سال اول جنگ با دفاع جانانه نیرو‌های ایرانی خنثی شد.

شکارچی تصریح کرد: در آغاز جنگ، جمهوری اسلامی هنوز ساختار نظامی منظم و ساز و کار دفاعی لازم را در اختیار نداشت، اما رزمندگان با ایمان و شجاعت از مرز‌ها دفاع کردند و در میانه هشت سال دفاع مقدس نیرو‌های نظامی شکل گرفتند و به خودکفایی رسیدند.

وی با اشاره به نقش شهید تهرانی مقدم گفت: این شهید بزرگوار در جزیره مجنون در سال ۱۳۶۲ اولین تست تحقیقاتی خود در حوزه موشکی را انجام داد و جمهوری اسلامی از آن زمان وارد نخستین فاز‌های ساخت موشک شد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: دشمن همیشه در محاسبات معنوی اشتباه کرده و خواهد کرد. در جنگ هشت ساله، ایران حتی توان ساخت یک نارنجک به صورت کامل را نداشت، اما دستاورد‌های بزرگی کسب شد و ضربات مؤثری به دشمن وارد شد.

وی افزود: ارزیابی‌های دقیق و بازآرایی ساختار‌های عملیاتی نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها توان مقابله راهبردی دارد، بلکه از نظر تاکتیکی نیز برتری خود را نشان داده است.

شکارچی با اشاره به دوازده روز درگیری اخیر گفت: دشمن که امید داشت نیرو‌های مسلح شکست بخورند، مردم دچار تفرقه شوند و رهبری تضعیف شود، امروز از این اهداف مأیوس شده است.

وی ادامه داد: در این مدت، جمهوری اسلامی توانست دستاورد‌های ارزشمندی کسب کند و نشان دهد که دشمن از نظر نظامی قادر به تحقق اهداف سیاسی و روانی خود نیست.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تأکید کرد: نیرو‌های ایرانی با فداکاری، پایگاه‌ها و تأسیسات حساس دشمن را هدف قرار دادند و اگر جنگ ادامه می‌یافت، ضربات سنگین‌تری بر دشمن وارد می‌شد.

وی افزود: توقف جنگ فرصتی برای بازآرایی فراهم کرد و توان دفاعی ایران نسبت به آغاز درگیری‌ها به شکل قابل توجهی ارتقا یافت.

شکارچی به نقش پدافند هوایی و نیروی هوافضای سپاه اشاره کرد و گفت: این یگان‌ها در خط مقدم دفاع و حمله نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی تهدیدات ایفا کردند.

وی با اشاره به ایثار رزمندگان افزود: در مواردی که رزمندگان با جراحات شدید مواجه بودند، مأموریت‌ها به سرانجام رسید و عملیات‌ها مدیریت شد.

سخنگوی ستاد کل به حضور مردمی در پشتیبانی از نیرو‌ها اشاره کرد و آن را نشانه بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه دانست؛ بلوغی که مانع تأثیرگذاری موج‌آفرینی‌های دشمن شد.

وی تأکید کرد: تجربه این دوازده روز نشان داد که توان دفاعی و بازدارندگی کشور قوی‌تر از گذشته شده و پیروزی در این میدان محصول همبستگی ملی است.

شکارچی افزود: از نخستین روز‌های انقلاب، استکبار جهانی با تمام ابزار‌ها تلاش کرد نظام نوپای جمهوری اسلامی را متوقف کند، اما ایمان و اراده ملت ایران محاسبات دشمنان را به هم زد.

وی با مرور مقاطع دفاع مقدس اظهار داشت: در شرایطی که ساختار‌های نظامی کامل نبود، رزمندگان با اتکای الهی و فداکاری‌های بی‌نظیر از مرز‌ها دفاع کردند و عملیات‌های سرنوشت‌ساز، توان عملیاتی دشمن را درهم شکست.

شکارچی همچنین به نقش دانشمندان داخلی در خودکفایی دفاعی اشاره کرد و گفت: موشک‌ها، پهپادها، سامانه‌های راداری و جنگ الکترونیک امروز محصول سال‌ها تلاش علمی و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس است.

سخنگوی ستاد کل افزود: پس از ناکامی دشمن در عرصه نظامی، فشار‌ها به شکل تحریم اقتصادی، عملیات روانی، تهاجم فرهنگی و تحریک اختلافات داخلی دنبال شد؛ این روند را «تهاجم ترکیبی» نامیده‌ایم.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تجربه دفاع مقدس و دستاورد‌های کنونی ثابت کرده که در برابر هر فشار و توطئه‌ای مقاوم خواهد ایستاد و باید هوشیار باشد تا پروژه‌های تفرقه‌افکنانه دشمن اثرگذار نشود.

شکارچی افزود: تلاش رزمندگان، نقش محوری پدافند هوایی و نیروی هوافضای سپاه و حضور مردمی، تضمین‌کننده امنیت و بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات دشمن است و آینده دفاعی ایران امیدوارکننده است.

