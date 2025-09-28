دونالد ترامپ روز شنبه، استقرار نیرو‌های نظامی در شهر پورتلند در شمال غربی آمریکا را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه، استقرار نیرو‌های نظامی در شهر پورتلند در شمال غربی آمریکا را تصویب کرد و به این ترتیب، استفاده جنجالی از ارتش در امور داخلی را برای پشتیبانی از یک اقدام گسترده ضد مهاجرتی تمدید کرد.

استقرار نیرو در پورتلند - بزرگترین شهر ایالت اورگن - پس از اقدامات مشابه این رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه برای بسیج نظامیان، بر خلاف خواست مقامات محلی دموکرات در لس‌آنجلس و واشنگتن دی. سی. انجام می‌شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که ترامپ در پی چند حمله مرگبار، حملات لفظی و عملی خود را علیه فعالان چپ‌گرا آغاز کرده است. او و متحدانش ادعا می‌کنند این حملات، شواهدی از وجود یک شبکه «تروریستی داخلی» است.

ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» خود نوشت: «به درخواست "کریستی نوم"، وزیر امنیت میهن، من به "پیت هگست"، وزیر جنگ دستور می‌دهم تا کلیه نیرو‌های لازم را برای محافظت از پورتلندِ جنگ‌زده و تمامی تأسیسات تحت محاصره "آیس" (ICE) در برابر حملات "آنتیفا" و دیگر تروریست‌های داخلی تأمین کند.»

آیس (ICE) یا اداره مهاجرت و گمرک، آژانس اصلی اجرای سیاست جنجالی اخراج دسته‌جمعی مهاجران توسط ترامپ است.

مشخص نبود که آیا ترامپ استفاده از نیرو‌های نظامی در تمامی تأسیسات آیس در سطح این کشور را تصویب کرده است یا فقط در پورتلند، جایی که ماه‌ها است تظاهرات در جریان است.

ترامپ افزود که در صورت لزوم، «همچنین استفاده از "نیروی کامل" را مجاز می‌داند» بدون اینکه توضیح بیشتری دهد.

تظاهرکنندگان در پورتلند و دیگر شهر‌ها در هفته‌های اخیر به طور متناوب ورودی تأسیسات آیس را مسدود کرده‌اند که منجر به درگیری‌هایی در هنگام تلاس مأموران برای پاکسازی منطقه شده است.

تینا کوتک، فرماندار دموکرات ایالت اورگن، گفت که در حال دریافت اطلاعات بیشتر از کاخ سفید است. او در شبکه ایکس نوشت: «هیچ تهدید امنیت ملی در پورتلند وجود ندارد. جامعه ما امن و آرام است.» و از ساکنان خواست «آرامش خود را حفظ کنند و از یک روز پاییزی زیبا لذت ببرند.»

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این وزارتخانه «آماده بسیج پرسنل نظامی ایالات متحده برای پشتیبانی از آیس است» 

مقامات پورتلند نگران تکرار حوادث تابستان ۲۰۲۰، در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، هستند. در آن زمان، این شهر شاهد افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات به عدالت نژادی پس از کشته شدن جورج فلوید ، مرد سیاهپوست غیرمسلح، توسط پلیس بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: وزارت جنگ آمریکا ، شهر پورتلند ، مهاجران غیرقانونی
