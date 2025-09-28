باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش مرکز زلزلهشناسی اروپا-مدیترانه (EMSC)، زمینلرزهای کمعمق به بزرگی ۵.۳ درجه، حدود ظهر امروز یکشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۴ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵)، در ساعت ۱۲:۵۹ به وقت محلی در نزدیکی شهر سیماو در استان کوتاهیه ترکیه به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق بسیار کمی حدود ۸ کیلومتری رخ داده است. زمینلرزههای کمعمق معمولاً به دلیل نزدیکی بیشتر به سطح زمین، شدیدتر احساس میشوند.
مقادیر دقیق بزرگی، مرکز سطحی و عمق زمینلرزه ممکن است در ساعات یا دقیقههای آتی و با بازبینی دادهها و محاسبات توسط زلزلهشناسان، یا با انتشار گزارشهای نهادهای دیگر، اصلاح شوند.
پس از آن، یک گزارش ثانویه توسط مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) منتشر شد که بزرگی این زمینلرزه را ۵.۶ اعلام کرد. سایر نهادهای گزارشدهنده این زمینلرزه عبارتند از: شبکه شهروندی لرزهنگاری «رزبریشِیک» با بزرگی ۵.۷ و آزمایشگاه ژئوفیزیک دانشگاه ارسطو تسالونیکی (AUTH) با بزرگی ۵.۱
منبع: رویترز