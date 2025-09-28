باشگاه خبرنگاران جوان -نصراله ابراهیمی در آیین تکریم و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان شرقی در تبریز گفت:رویکرد سازمان زندانها با دانایی محوری، مدیریت و نگاه پژوهشی در حوزههای مختلف تغییر داشته است و گامهای بزرگی هم برداشته شده است.
وی افزود:تحقق بخشیدن به امر عدالت و رعایت حقوق فردی و حقوق عامه در قانون اساسی کار دستگاهها را سنگین میکند، اما باید تغییراتی در نگرش و بینش قوههای مجریه و قضائیه داشته باشیم تا با ایجاد زندگی خوب و موفق و اشتغال افراد از خطاهای انسانی پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه انتقال زندان تبریز به خارج از شهر از مهمترین رسالتهای سازمان است گفت: مولدسازی، توسعه تجهیزات، کاهش جمعیت کیفری، هوشمند سازی برای ارتقای بهره وری و کاهش هزینههای دولت از اولویتهای ماست.
خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:جایگاه زندانهای استان در فرایند دادرسی و بازاجتماعی کردن، توسعه حرفه آموزی و حفظ حقوق زندانیها و حوزه عمرانی و پشتیبانی ستودنی است.
وی با بیان اینکه زندان تبریز در جایگاه خوبی قرار دارد و اگر به مولدسازی برسد بسیاری از مشکلات زندانهای استان مرتفع خواهد گردید افزود: یکی از دغدغههای ما در مقاطع مختلف مکان همین زندان تبریز است و امید داریم انتقال آن در اولویت اقدامات استانی قرار بگیرد.
جوادی مدیر کل سابق زندانهای استان آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی گفت: در طول چهار سال تصدی این سمت تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت زندانیان و زندانهای استان بکار گرفتم، اما اگر مولدسازی زندان تبریز اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات زندانهای استان حل میشود.
استادی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی گفت: سند تحولی قوه قضائیه برنامه اصلی همه ما در اصلاح و تربیت مجرمان است و سعی میکنیم در این مسیر دشوار تمامی تلاش خود را بکار بگیریم.
گفتنی است در پایان مراسم ضمن معرفی علی استادی به عنوان مدیر کل زندانهای آذربایجان شرقی از زحمات محمد جوادی قدردانی شد.
