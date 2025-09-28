مناسبات قدرت در جهان امروز دیگر دوام نخواهد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سعید جلیلی در جمعی از دانشجویان با اشاره به تحولات جهانی و منطقهای، تأکید کرد: مناسبات قدرت در جهان امروز به گونهای طراحی شدهاند که عدالت را قربانی منافع قدرتهای بزرگ میکنند، اما این ساختار ناپایدار دیگر توان ادامه ندارد.
او با اشاره به تجربه توافقات بینالمللی، گفت: در بسیاری از قراردادها، تعهدات سنگینی از کشورهای مستقل خواسته میشود، در حالی که طرفهای غربی عملاً هیچ مسئولیتی نمیپذیرند و در نهایت نیز از اجرای تعهدات خود شانه خالی میکنند.
جلیلی با انتقاد از رفتارهای رژیم صهیونیستی، این رژیم را محصول مناسبات ناعادلانه پس از جنگ جهانی دوم دانست و افزود: اشغالگری، جنایات جنگی و توسعهطلبی این رژیم در فلسطین، سوریه، لبنان و دیگر نقاط منطقه، نمونهای آشکار از استمرار همان ساختارهای ظالمانه است.
او با اشاره به مقاومت ملتهای منطقه در برابر تجاوزات، اظهار کرد: امروز جریان مقاومت در برابر ظلم ایستاده و توانسته معادلات قدرت را تغییر دهد؛ از شکست رژیم صهیونیستی در جنگهای ۳۳ روزه و ۲۲ روزه گرفته تا ایستادگی مردم غزه در برابر حملات بیسابقه.
جلیلی با بیان اینکه غزه با وجود محاصره کامل، نماد ایستادگی و عزت شده است، گفت: رژیم صهیونیستی با تمام ظرفیت نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانهای خود، نتوانسته به اهدافش در این منطقه کوچک دست یابد؛ جایی که مردم حتی در زیر آوار فریاد ایمان سر میدهند.
او همچنین از سکوت و همراهی مدعیان حقوق بشر با جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و افزود: نهتنها سیاستمداران غربی، بلکه برخی اندیشمندان و چهرههای دانشگاهی نیز با صدور بیانیههایی، این جنایات را توجیه کردهاند.
جلیلی تأکید کرد: آنچه امروز بهعنوان «تهدید وجودی» از سوی رژیم صهیونیستی مطرح میشود، در واقع نشانهای از فروپاشی مناسبات ناعادلانه جهانی است؛ مناسباتی که دیگر نمیتوانند در برابر حقیقت و مقاومت ملتها دوام بیاورند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحولات منطقهای و جهانی، تأکید کرد: ملت ایران امروز در نقطهای تاریخی قرار دارد که میتواند نقش فعالی در شکلگیری نظم جدید جهانی ایفا کند؛ نظمی که برخلاف مناسبات ناعادلانه گذشته، بر پایه عدالت و حقوق ملتها بنا شود.
وی با اشاره به هفته دفاع مقدس، آن را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان دانست و گفت: آغاز دفاع مقدس، آغاز رونمایی از نرمافزار ملی مقاومت ایرانیان بود؛ گفتمانی که الهامبخش جریانهای مقاومت در منطقه شد و توانست معادلات قدرت را تغییر دهد.
جلیلی با اشاره به ترور شهید سید حسن نصرالله، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی نام عملیات ترور این فرمانده مقاومت را «نظم جدید» گذاشت؛ اعترافی آشکار به پایان مناسبات گذشته و آغاز مرحلهای نو که با ایستادگی ملتها همراه است.
وی با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: امروز شاهد ترور استادان دانشگاه با جنگنده و موشک هستیم؛ جنایاتی که نهتنها محکوم نمیشوند، بلکه از سوی برخی قدرتهای غربی مورد حمایت قرار میگیرند.
جلیلی با اشاره به نقش دانشگاهها در مقابله با «خردکشی» و انحصار علمی، تأکید کرد: دانشگاه باید به کانون حرکتهای بزرگ در عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. خیزش دانشگاهیان در برابر ظلم، میتواند موتور محرک تحولات جهانی باشد.
وی با یادآوری ایستادگی شهیدان عرصه علم، از جمله شهید فریدون عباسی و شهید شهریاری، گفت: این دانشمندان با وجود تهدید و ترور، از حقوق ملت ایران دفاع کردند و نشان دادند که مقاومت علمی نیز بخشی از مقاومت ملی است.
جلیلی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای ملت ایران در عرصههای مختلف، از دانشگاهیان خواست با شناخت دقیق شرایط، نقش تاریخی خود را ایفا کنند و در مسیر تحقق آرمانهای ملی و جهانی، فعالانه حضور داشته باشند.