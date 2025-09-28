نماینده دموکرات آمریکا با اشاره به طوماری که ۴۷ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از آن حمایت کردند، از آمریکا خواست فلسطین را به رسمیت بشناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رو خانا، نماینده دموکرات کنگره از ایالت کالیفرنیا طوماری را رهبری کرده است که اولین بار هفته گذشته توسط گاردین گزارش شد و در آن از وزیر امور خارجه ایالات متحده خواسته شده است که از سایر کشور‌های اروپایی پیروی کند و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

او در پستی در X در مورد چگونگی پیشرفت ابتکار عمل خود توضیح داد و گفت: «۴۷ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از نامه من برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت کردند. ۳۰ نفر نامه‌ای را امضا کردند که صریحاً با آن مخالفت می‌کرد.»

او افزود: «وضعیت در حال تغییر است، اما ما کار‌هایی برای انجام دادن داریم.»

منبع: الجزیره