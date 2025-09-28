باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بازخوانی دیدار سیدحسن نصرالله با رهبر معظم انقلاب + فیلم

مروری بر سخنان رهبر معظم انقلاب که در دیداری با حضور شهید سیدحسن نصرالله و شورای رهبری حزب الله لبنان ایراد فرمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دیدار ایشان در سال ۱۳۸۰ با رهبر معظم انقلاب بازنشر شده است.

