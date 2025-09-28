دستکم ۲۶ نفر در فیلیپین بر اثر طوفان گرمسیری بوآلوی کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری فیلیپین روز یکشنبه گزارش داد که در پی طوفان گرمسیری بوآلوی حداقل ۲۶ نفر کشته، ۱۴ نفر مفقود و ۳۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شورای ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی اعلام کرد که در مجموع ۷۳۸،۷۱۴ خانواده یا ۲،۷۹۷،۷۰۶ نفر تحت تأثیر روز‌های بارندگی‌های سیل‌آسا، سیل و رانش زمین ناشی از طوفان‌های گرمسیری، که به صورت محلی با نام‌های اوپونگ، ناندو و میراسول شناخته می‌شوند، قرار گرفته‌اند.

به گفته این شورا، ۴۶۶۱۱ خانواده یا ۱۶۳۳۱۷ نفر در حال حاضر در ۲۶۸۰ مرکز تخلیه اقامت دارند در حالی که ۳۱،۴۴۸ خانواده یا ۱۱۸۹۵۷ نفر دیگر در خارج از این مراکز کمک دریافت می‌کنند.

دره کاگایان هشت مورد مرگ و منطقه بیکول نه مورد مرگ و میر را گزارش کرده است. منطقه اداری کوردیلرا چهار مورد مرگ و میر را گزارش کرده است، در حالی که لوزون مرکزی و ویسایاس مرکزی هر کدام دو مورد و ویسایاس شرقی یک مورد مرگ و میر را ثبت کرده‌اند.

باران شدید، باد‌های شدید و سیل همچنین در مجموع به ۸۹۱۶ خانه آسیب رسانده است. دولت از طریق آژانس‌های ملی مختلف و واحد‌های دولتی محلی به ۱۴۹،۶۷۵ خانواده کمک مالی ارائه کرده است.

روز جمعه، طوفان بوآلوی باران‌های سیل‌آسا و باد‌های شدید را به مرکز فیلیپین و جنوب لوزون آورد و ساکنانی را که در بولاکانِ سیل‌زده باقی مانده‌اند، تهدید‌های بیشتری کرد.

این طوفان پس از طوفان سهمگین راگاسا رخ می‌دهد که در روز‌های اخیر این کشور را درنوردید و بیش از ۲۰ کشته در تایوان و فیلیپین بر جای گذاشت.

به طور جداگانه، به گزارش شینهوا، شهر سانیا واقع در استان جزیره‌ای هاینان در جنوب چین، با نزدیک شدن طوفان بوآلوی به بخش جنوبی این جزیره، در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

فرودگاه سانیا تمام پرواز‌ها را از ساعت ۹ صبح (۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ) تا ۹ شب (۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ) یکشنبه به حالت تعلیق درآورد و در مجموع ۳۶،۸۴۲ نفر از ساکنان به مکان‌های دیگری منتقل شده‌اند. مدارس در چندین منطقه برای امروز تعطیل هستند.

طوفان بوآلوی با سرعت ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت (۱۵ تا ۱۸ مایل در ساعت) به سمت شمال غربی در حرکت است و انتظار می‌رود قبل از برخورد به شمال و مرکز ویتنام در یکشنبه شب از نزدیکی ساحل جنوبی هاینان عبور کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حوادث طبیعی ، طوفان شدید
خبرهای مرتبط
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
ویتنام در پی نزدیک شدن طوفان هزاران نفر را تخلیه و فرودگاه‌ها را تعطیل کرد
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
آخرین اخبار
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
مسکو تهدید زلنسکی مبنی بر هدف قرار دادن کرملین را رد کرد
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد