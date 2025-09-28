دستکم ۲۶ نفر در فیلیپین بر اثر طوفان گرمسیری بوآلوی کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری فیلیپین روز یکشنبه گزارش داد که در پی طوفان گرمسیری بوآلوی حداقل ۲۶ نفر کشته، ۱۴ نفر مفقود و ۳۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شورای ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی اعلام کرد که در مجموع ۷۳۸،۷۱۴ خانواده یا ۲،۷۹۷،۷۰۶ نفر تحت تأثیر روز‌های بارندگی‌های سیل‌آسا، سیل و رانش زمین ناشی از طوفان‌های گرمسیری، که به صورت محلی با نام‌های اوپونگ، ناندو و میراسول شناخته می‌شوند، قرار گرفته‌اند.

به گفته این شورا، ۴۶۶۱۱ خانواده یا ۱۶۳۳۱۷ نفر در حال حاضر در ۲۶۸۰ مرکز تخلیه اقامت دارند در حالی که ۳۱،۴۴۸ خانواده یا ۱۱۸۹۵۷ نفر دیگر در خارج از این مراکز کمک دریافت می‌کنند.

دره کاگایان هشت مورد مرگ و منطقه بیکول نه مورد مرگ و میر را گزارش کرده است. منطقه اداری کوردیلرا چهار مورد مرگ و میر را گزارش کرده است، در حالی که لوزون مرکزی و ویسایاس مرکزی هر کدام دو مورد و ویسایاس شرقی یک مورد مرگ و میر را ثبت کرده‌اند.

باران شدید، باد‌های شدید و سیل همچنین در مجموع به ۸۹۱۶ خانه آسیب رسانده است. دولت از طریق آژانس‌های ملی مختلف و واحد‌های دولتی محلی به ۱۴۹،۶۷۵ خانواده کمک مالی ارائه کرده است.

روز جمعه، طوفان بوآلوی باران‌های سیل‌آسا و باد‌های شدید را به مرکز فیلیپین و جنوب لوزون آورد و ساکنانی را که در بولاکانِ سیل‌زده باقی مانده‌اند، تهدید‌های بیشتری کرد.

این طوفان پس از طوفان سهمگین راگاسا رخ می‌دهد که در روز‌های اخیر این کشور را درنوردید و بیش از ۲۰ کشته در تایوان و فیلیپین بر جای گذاشت.

به طور جداگانه، به گزارش شینهوا، شهر سانیا واقع در استان جزیره‌ای هاینان در جنوب چین، با نزدیک شدن طوفان بوآلوی به بخش جنوبی این جزیره، در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

فرودگاه سانیا تمام پرواز‌ها را از ساعت ۹ صبح (۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ) تا ۹ شب (۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ) یکشنبه به حالت تعلیق درآورد و در مجموع ۳۶،۸۴۲ نفر از ساکنان به مکان‌های دیگری منتقل شده‌اند. مدارس در چندین منطقه برای امروز تعطیل هستند.

طوفان بوآلوی با سرعت ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت (۱۵ تا ۱۸ مایل در ساعت) به سمت شمال غربی در حرکت است و انتظار می‌رود قبل از برخورد به شمال و مرکز ویتنام در یکشنبه شب از نزدیکی ساحل جنوبی هاینان عبور کند.

منبع: آناتولی