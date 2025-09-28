رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ضروری است برای تمامی فرآیند‌های نظارتی، صدور مجوز‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌ها، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی دقیق تدوین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست صمیمانه با کارکنان دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی بر ضرورت بازنگری ساختاری، تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و بهره‌گیری از کارگزاران برای ارتقای سیاست‌گذاری‌ها تأکید کرد.

پورفرزانه ضمن قدردانی از هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق این دفتر در زمینه صدور مجوزها و نظارت و بازرسی از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیت، به‌ویژه در بازه‌های پرترافیک همچون اربعین و نوروز، گفت: نظارت دقیق موجب قانونمند شدن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیت می‌شود و از هرگونه خطا و قصور در خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پیشبرد برنامه‌های اجرایی این دفتر در چارچوب ضوابط قانونی، خاطرنشان کرد: ضروری است برای تمامی فرآیندهای نظارتی، صدور مجوزها و حتی رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر تأخیر پروازی، شکایات و سایر شاخص‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی دقیق تدوین و به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی کامل شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین بهره‌گیری از کارگزاران و شوراهای تخصصی را یکی از عوامل مهم ارتقای عملکرد دانست و افزود: تصمیم‌گیری‌ها در تعامل با کارگزاران و شوراهای تخصصی، به‌ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌ها، می‌تواند به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اثربخش‌تر منجر شود.

وی در پایان با اشاره به بازنگری در معماری ساختار دفتر نظارت بیان کرد: با توجه به توسعه ناوگان، افزایش ظرفیت فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های کشور، بازتعریف مشاغل تخصصی و بازنگری در ساختار این دفتر می‌تواند زمینه‌ساز خروجی‌های مؤثرتر در فرآیند نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها باشد.

