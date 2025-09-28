رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش قم با هشدار نسبت به ثبت‌نام در مراکز غیرمجاز گفت: ارائه گواهی معتبر پایان دوره پیش‌دبستانی برای ثبت‌نام در پایه اول الزامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان _مریم مدنی،  رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سال‌های آغازین زندگی کودک، دوران طلایی شکل‌گیری شخصیت، مهارت‌های بنیادی و آمادگی ذهنی اوست، دوره پیش‌دبستانی را گام نخست آموزش رسمی کشور و پیش‌نیاز حیاتی ورود موفق به پایه اول ابتدایی دانست.

وی افزود: پیش‌دبستانی نه‌تنها کودک را از نظر علمی و مفهومی آماده می‌سازد، بلکه با تقویت مهارت‌های اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس و تسهیل جدایی از محیط خانواده، بستر ورود آرام و بدون تنش به مدرسه را مهیا می‌کند.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش قم از والدین خواست فرزندان خود را صرفاً در مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (آموزش و پرورش) ثبت‌نام کنند تا روند ثبت‌نام پایه اول آنان به سهولت انجام شود.

مدنی با هشدار نسبت به ثبت‌نام در مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز رسمی، افزود: ارائه گواهی معتبر پایان دوره پیش‌دبستانی برای ثبت‌نام در پایه اول الزامی است و نوآموزانی که این دوره را نگذرانده یا در مراکز غیرمجاز حضور یافته باشند، ملزم به گذراندن دوره یک‌ماهه آمادگی پیش از ورود به کلاس اول خواهند بود.

 

