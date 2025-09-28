باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز یکشنبه در ادامه سیاست های دوگانه اروپا در قبال ایران، تأکید کرد که بازگشت تحریم‌های گسترده علیه برنامه هسته‌ای ایران «نباید به معنای پایان دیپلماسی» با ایران باشد.

وی در بیانیه‌ای افزود: «اگرچه این بلوک از تصمیم سازمان ملل متحد در اعمال مجدد تحریم‌ها پیروی خواهد کرد، اما یک راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکرات قابل دستیابی است.

کالاس در بیانیه‌ای گفت: «من از ایران می‌خواهم که بدون تأخیر، همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطابق با تعهدات قانونی خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و توافقنامه جامع پادمان‌های الزام‌آور خود، به طور کامل از سر بگیرد.»

با این حال، کالاس تأکید کرد که اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع نخواهد کرد و به اهمیت حل بحران از طریق گفت‌و‌گو اشاره کرد.

اظهارات کالاس پس از فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «بازگشت سریع» تحریم‌ها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط فرانسه، آلمان و انگلیس در روز یکشنبه صورت می‌گیرد.

این اقدام، تحریم‌هایی را که تحت توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ معلق شده بودند، بازمی‌گرداند و غنی‌سازی اورانیوم، تجارت تسلیحات و برنامه موشکی بالستیک ایران را هدف قرار می‌دهد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته به سازمان ملل گفت که تهران ممکن است توافق بازرسی خود با IAEA را معلق کند و هشدار داد که تحریم‌ها «اقدامات خصمانه‌ای» هستند که با دیپلماسی ناسازگارند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبرمعظم جمهوری اسلامی ایران، نیز اوایل این ماه هرگونه مذاکره مستقیم با واشنگتن را رد کرد و آمریکا را متهم کرد که به جای «مذاکره»، به دنبال «تسلیم» است.

بروکسل (مرکز اتحادیه اروپا) نظام تحریمی خود علیه ایران را که مواردی از جمله ادعای نقض حقوق بشر، ادعای خطرات گسترش سلاح و حمایت تهران از جنگ روسیه در اوکراین را پوشش می‌دهد، تا آوریل ۲۰۲۶ تمدید کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه