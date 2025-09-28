اروپا در ادامه سیاست های دوگانه خود در قبال ایران گفت بازگشت تحریم‌های گسترده علیه برنامه هسته‌ای ایران «نباید به معنای پایان دیپلماسی» با ایران باشد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز یکشنبه در ادامه سیاست های دوگانه اروپا در قبال ایران، تأکید کرد که بازگشت تحریم‌های گسترده علیه برنامه هسته‌ای ایران «نباید به معنای پایان دیپلماسی» با ایران باشد. 

وی در بیانیه‌ای افزود: «اگرچه این بلوک از تصمیم سازمان ملل متحد در اعمال مجدد تحریم‌ها پیروی خواهد کرد، اما یک راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکرات قابل دستیابی است.

کالاس در بیانیه‌ای گفت: «من از ایران می‌خواهم که بدون تأخیر، همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطابق با تعهدات قانونی خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و توافقنامه جامع پادمان‌های الزام‌آور خود، به طور کامل از سر بگیرد.»

با این حال، کالاس تأکید کرد که اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع نخواهد کرد و به اهمیت حل بحران از طریق گفت‌و‌گو اشاره کرد.

اظهارات کالاس پس از فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «بازگشت سریع» تحریم‌ها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط فرانسه، آلمان و انگلیس در روز یکشنبه صورت می‌گیرد.

این اقدام، تحریم‌هایی را که تحت توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ معلق شده بودند، بازمی‌گرداند و غنی‌سازی اورانیوم، تجارت تسلیحات و برنامه موشکی بالستیک ایران را هدف قرار می‌دهد.

عباس عراقچی،  وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته به سازمان ملل گفت که تهران ممکن است توافق بازرسی خود با IAEA را معلق کند و هشدار داد که تحریم‌ها «اقدامات خصمانه‌ای» هستند که با دیپلماسی ناسازگارند. آیت‌الله خامنه‌ای،  رهبرمعظم جمهوری اسلامی ایران، نیز اوایل این ماه هرگونه مذاکره مستقیم با واشنگتن را رد کرد و آمریکا را متهم کرد که به جای «مذاکره»، به دنبال «تسلیم» است.

بروکسل (مرکز اتحادیه اروپا) نظام تحریمی خود علیه ایران را که مواردی از جمله ادعای نقض حقوق بشر، ادعای خطرات گسترش سلاح و حمایت تهران از جنگ روسیه در اوکراین را پوشش می‌دهد، تا آوریل ۲۰۲۶ تمدید کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
تا زمان لغو تحریمها هیچگونه مذاکره ای نباید انجام شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
تا زمانی که آمریکا روی موضعش در مورد غنی‌سازی صفر و موضوع برد موشک‌های ایران باشد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. ایران بارها و بارها با آمریکا مذاکره کرده و هیچ یک از مذاکرات انجام شده، خروجی خوشایندی نداشته‌اند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
گروسی گفته است ایران برای رسیدن به غنی‌سازیِ۹۰درصد، فقط چند هفته فرصت نیاز دارد! این یعنی گرا به اسرائیل! البته از یک جاسوس جز این هم انتظار نیست که به وظیفه خود عمل کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
با این که تجربه تاریخی نشان می‌دهد اعتماد به تعهدات آمریکا در مذاکرات، چه دوجانبه و چه چندجانبه، با ناکامی همراه بوده و در حالی که در خردادماه امسال شاهد حمله مستقیم آمریکا به ایران در جریان مذاکرات غیرمستقیم بودیم، پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا در این مقطع از سوی بعضی از اصلاح‌طلبان، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، ساده‌انگاری سیاسی است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
كالاس خانم ما ديپلماسي با محدوديت روابط را يك نوع لفاظي بي ثمر
مي دانيم و وقتي نداريم كه اينگونه بيهوده هدر دهيم
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
برن بمیرن.......
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اینا دیگه آخره جوکن!!
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
بقول مهران مدیری اینها نبفهمند
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
غربی ها واقعا پررو هستن
خدا همه این به اصطلاح آدم ها رو از روی زمین بر داره
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۸:۴۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
باید خودمان را قوی کنیم و در برابر ظالم کوتاه نیاییم.
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
وقاحت وبی شرمی هم حدی دارد!
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
به مسئولان جمهوری اسلامی بگید بچه هاشونو از اروپا و امریکا برگردونن
۱
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
وقتی هر کسی توی مملکت در مورد هرچی حرف میزنه نتیجش میشه همین
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا مسخره است
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
به خدا اینا چقدر عوضی هستند
۰
۱
پاسخ دادن
