معاون ارزی بانک مرکزی گفت: مصوبه جدید بانک مرکزی در راستای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از التهاب و همچنین جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به خریداران و فروشندگان رمزارز‌ها تدوین شده است.

کچ‌پز‌زاه، معاون ارزی بانک مرکزی، در رسانه ملی به تشریح مصوبه جدید هیئت عالی بانک پرداخت و گفت: مصوبه دیروز که توسط هیئت عالی بانک ابلاغ شد، به این صورت است که امکان خرید به ازای هر فرد حقیقی و حقوقی به میزان ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن به رمزارز‌های پایه ثابت فراهم شده است. همچنین، امکان ذخیره و موجودی هر کیف پول نیز در حد ۱۰ هزار دلار یا معادل رمزارز‌های پایه ثابت خواهد بود.

او افزود: این مصوبه در راستای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از التهاب و همچنین جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به خریداران و فروشندگان رمزارز‌ها تدوین شده است. با توجه به اینکه شرایط رمزارز‌های ثابت معمولاً تحت کنترل در شبکه‌های بین‌المللی قرار دارد، ضرورت داشت که بانک مرکزی اقداماتی را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ذی‌نفعان انجام دهد و برای این منظور محدوده‌هایی ایجاد کند تا از ریسک‌های بیشتر جلوگیری شود.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: این مصوبه شامل جزئیات بیشتری است که در هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد. در این مرحله سعی شده است که موضوع صرافی‌های رمزارز تحت کنترل بیشتری قرار گیرد، به خصوص با توجه به ریسک‌هایی که ممکن است به کشور وارد کنند یا ریسک‌های بین‌المللی که برای معاملات این نوع رمزارز‌ها وجود دارد.

کچ‌پز‌زاه در پایان اشاره کرد: همزمان با اعلام اسنپ‌بک و عدم تصویب طرح چین و روسیه، شرایط برای کشور به لحاظ گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی پیچیده‌تر شده است و ما در بازار رمزارز‌ها شاهد ایجاد التهاب شدیدی بودیم که با کنترل‌های بانک مرکزی خوشبختانه مدیریت شد. امیدواریم با اقدامات بیشتر بتوانیم این التهاب را کاهش دهیم. همچنین، با توجه به ویژگی‌های حساس رمزارزها، کنترل بر روی بیت کوین به این سادگی امکان‌پذیر نیست، اما در مورد رمزارز‌های پایه ثابت مانند تتر، از طریق صرافی‌های داخلی و اختیارات بانک مرکزی، دسترسی به اطلاعات معامله‌گران فراهم شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رمز پول ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
بخشنامه اجرایی پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه‌های کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
چرا بورس سبز شد؟
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
آخرین اخبار
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
چرا بورس سبز شد؟
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
توزیع ۵۰۰ هزارتن بذر در استان‌های کشور
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی