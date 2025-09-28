کچ‌پز‌زاه، معاون ارزی بانک مرکزی، در رسانه ملی به تشریح مصوبه جدید هیئت عالی بانک پرداخت و گفت: مصوبه دیروز که توسط هیئت عالی بانک ابلاغ شد، به این صورت است که امکان خرید به ازای هر فرد حقیقی و حقوقی به میزان ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن به رمزارز‌های پایه ثابت فراهم شده است. همچنین، امکان ذخیره و موجودی هر کیف پول نیز در حد ۱۰ هزار دلار یا معادل رمزارز‌های پایه ثابت خواهد بود.

او افزود: این مصوبه در راستای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از التهاب و همچنین جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به خریداران و فروشندگان رمزارز‌ها تدوین شده است. با توجه به اینکه شرایط رمزارز‌های ثابت معمولاً تحت کنترل در شبکه‌های بین‌المللی قرار دارد، ضرورت داشت که بانک مرکزی اقداماتی را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ذی‌نفعان انجام دهد و برای این منظور محدوده‌هایی ایجاد کند تا از ریسک‌های بیشتر جلوگیری شود.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: این مصوبه شامل جزئیات بیشتری است که در هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد. در این مرحله سعی شده است که موضوع صرافی‌های رمزارز تحت کنترل بیشتری قرار گیرد، به خصوص با توجه به ریسک‌هایی که ممکن است به کشور وارد کنند یا ریسک‌های بین‌المللی که برای معاملات این نوع رمزارز‌ها وجود دارد.

کچ‌پز‌زاه در پایان اشاره کرد: همزمان با اعلام اسنپ‌بک و عدم تصویب طرح چین و روسیه، شرایط برای کشور به لحاظ گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی پیچیده‌تر شده است و ما در بازار رمزارز‌ها شاهد ایجاد التهاب شدیدی بودیم که با کنترل‌های بانک مرکزی خوشبختانه مدیریت شد. امیدواریم با اقدامات بیشتر بتوانیم این التهاب را کاهش دهیم. همچنین، با توجه به ویژگی‌های حساس رمزارزها، کنترل بر روی بیت کوین به این سادگی امکان‌پذیر نیست، اما در مورد رمزارز‌های پایه ثابت مانند تتر، از طریق صرافی‌های داخلی و اختیارات بانک مرکزی، دسترسی به اطلاعات معامله‌گران فراهم شده است.