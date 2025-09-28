\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u06a9\u0631\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0636\u062f\u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u06a9\u0641\u0634 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n
ترامپ سالخورده و عجوز
سرزمین غزه را بالا میکشید ..ادامه دهید
هنوز خطر ترامپ و ویتکاف و بی بی پابرجاست
والله لیاقت این جانی .کودک کش عجوز
کمتر از کفش است