پرتاب کفش به نتانیاهو در تظاهرات کره‌ای‌ها + فیلم

کره‌ای‌ها در تجمع ضدصهیونیستی سئول به صورت نتانیاهو کفش پرتاب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهروندان پایتخت کره جنوبی در تجمع ضدصهیونیستی خود به سمت تصویر نتانیاهو کفش پرتاب کردند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بخدا قسم اگر حامیان فلیسطینی به تظاهرات ادامه نمیدادند
ترامپ سالخورده و عجوز
سرزمین غزه را بالا میکشید ..ادامه دهید
هنوز خطر ترامپ و ویتکاف و بی بی پابرجاست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
کار عالی بود. نماد شیطان است و باید سنگ و لنگه کفش بخورد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
شما هم خوشحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
عربها کفش بعنوان اعتراض پرت میکنند
والله لیاقت این جانی .کودک کش عجوز
کمتر از کفش است
۰
۲
پاسخ دادن