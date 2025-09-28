باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی با تجلیل از مقام شهید سید حسن نصرالله، وی را نماد برجسته مقاومت، وحدت و مبارزه با استکبار جهانی خواند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: شخصیت کم نظیر سید حسن نصرالله فراتر از مرزهای مذهبی و جغرافیایی، به چهرهای الهام بخش برای تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان تبدیل شده بود. این شهید با عمل خود ثابت کرد که دشمن مشترک، تمام مذاهب اسلامی را نشانه رفته است.
حجتالاسلام شهریاری با اشاره به نقش بیبدیل سید حسن نصرالله در تقریب بین مذاهب اسلامی افزود: ایشان همواره بر وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی تأکید داشتند و عمق استراتژی مقاومت را درک کرده بودند. شهید نصرالله نه تنها یک فرمانده نظامی، که یک متفکر وحدتگرا بود که دشمن را از وحدت مسلمانان هراسان کرده بود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرد: مجاهدتهای این شهید بزرگ، مکمل راه پرفروغ امام خمینی (ره) و ادامه دهنده مسیر شهدای بزرگی مانند سیدعباس موسوی بود.
حجتالاسلام شهریاری تصریح کرد: امروز پرچم مقاومتی که سید حسن نصرالله برافراشت، توسط ملتهای منطقه و نیروهای مقاومت با قدرت بیشتری در دستان قدرتمند جوانان حزب الله لبنان و دیگر مجاهدان در حال اهتزاز است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه شهادت سیدحسن نصرالله پایان راه نیست، گفت: این شهادت، موتور محرکه جدیدی برای مقاومت ایجاد خواهد کرد و خون پاک او نهال وحدت و بیداری اسلامی را بیش از پیش آبیاری میکند. راه او تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی و شکست پروژههای استکباری ادامه خواهد داشت.