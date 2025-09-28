شهید سید حسن نصرالله تاریخ غرب آسیا و جهان اسلام را دگرگون کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کامران باقری لنکرانی، در مراسم نخستین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به تأثیرگذاری عمیق شهید نصرالله بر تحولات منطقه‌ای و جهان اسلام، گفت: این شهید بزرگ با نگاه منحصر‌به‌فرد خود به ولایت فقیه، مسیر مقاومت را در منطقه متحول کرد.

او با اشاره به زندگی ساده و ریشه‌دار سید حسن نصرالله، افزود: رهبر جبهه مقاومت از خانواده‌ای معمولی در حاشیه بیروت برخاست و با پشتکار و مجاهدت، مسیر طلبگی را در لبنان، نجف و ایران طی کرد تا به رهبری یکی از مؤثرترین جنبش‌های منطقه‌ای دست یابد.

باقری لنکرانی با تأکید بر جایگاه علمی و فکری این شهید، مهم‌ترین ویژگی او را در نحوه ارتباط با رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار کرد: سید حسن نصرالله همواره تأکید داشت که منتظر دستور نیست، بلکه با شناخت منویات رهبری، در مسیر تحقق اهداف کلان نظام اسلامی گام برمی‌دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان این دیدگاه را نماد عملگرایی و مسئولیت‌پذیری در جبهه مقاومت دانست که هر فرد را در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی سهیم می‌سازد.